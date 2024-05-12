Стало известно число погибших при израильских ударах по сектору Газа

Экс-начальник Генштаба Грузии раскрыл детали подкупа европейских политиков

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«По моей информации (бывший министр обороны Грузии Давид) Кезерашвили встретился с ними на Кипре, заплатив некоторым 100 тыс. долларов, а некоторым – 50 за то, чтобы те удвоили усилия против грузинского закона о прозрачности», – заявил Леван Николеишвили.

Среди этих политиков он назвал литовского депутата Жигимантаса Павильониса и «других марионеток» «глобальной партии войны», которые хотят «украинизацию Грузии и открытия здесь «второго фронта».

Леван Николеишвили отметил, что председатели комитетов по внешним связям парламентов нескольких стран, которые посетят Тбилиси 13-15 мая, «грубо вмешиваются во внутренние дела Грузии и не считаются с ее суверенитетом, выступают за революционную смену власти, а затем хотят превратить Грузию в полигон».

«Призываю иностранных политиков воздержаться от деструктивных действий вместе с грузинскими радикалами. Ваши дела расшифрованы, а соучастие в попытке государственного переворота обернется для вас непоправимыми последствиями», – предупредил Николеишвили.

Ранее грузинский портал «Репортиори» сообщил, что скрывающийся от грузинской Фемиды бывший министр обороны Давид Кезерашвили пообещал 50 тыс. долларов группе европейских политиков за визит в Тбилиси в поддержку участников акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Также сообщается, что в случае участия этих политиков непосредственно в акциях протеста каждый из них получит дополнительно 50 тыс. долларов.

Опровержения этой информации пока нет.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что из-за занятости не примет эту группу политиков, визит которых может быть расценен, по мнению властей Грузии, как поддержка радикалов.

Несколько месяцев назад Би-би-си обнародовала журналистское расследование, согласно которому министр обороны Грузии периода войны с Россией 2008 года Кезерашвили, ныне скрывающийся в Лондоне от грузинских властей, может вместе с сообщниками быть причастен к схемам многомиллионного воровства у европейских пенсионеров через колл-центры. Этим делом занимаются правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве с коллегами из Европы.

Кезерашвили финансирует оппозиционную грузинскую телекомпанию «Формула», а также выделяет деньги на организацию протестов в Тбилиси.