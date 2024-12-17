Главным врагом российских баз в Сирии стала эстонский еврокомиссар

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Евросоюз планирует поднять вопрос о закрытии российских баз в рамках диалога с новыми властями Сирии. По словам главы дипломатии ЕС эстонки Каи Каллас, ряд министров объединения и вовсе называют отказ Дамаска от «влияния» Москвы условием для дальнейших переговоров с арабской республикой.

«Это база, с помощью которой Россия ведет свою деятельность в отношении Африки и южных соседей. Это, безусловно, вызывает обеспокоенность и в отношении европейской безопасности. Мы должны поднять этот вопрос», – пояснила она. Между тем сирийское руководство не возражает против сохранения объектов Москвы.

Так, эмиратское издание National рассказало, что переговоры между Россией и «Хайят Тахрир аш-Шам*» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ) по вопросу о сохранении баз в Тартусе и Латакии проходят в «позитивной атмосфере». Обе стороны пытаются наладить друг с другом «хорошие отношения».

Источник газеты из ХТШ рассказал, что в переговорах «отсутствуют какие-либо красные линии, контакты основаны на взаимных интересах, а не на идеологии». Он также добавил, что движение не может самовольно «отменить аренду порта», поскольку «любой новый режим должен соблюдать условия» предшествующих договоренностей.

На этом фоне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ключевую роль в будущем Сирии будет играть Турция. Республиканец похвалил Анкару за проведение «дружественного захвата» арабской республики. По его оценке, смена режима прошла с минимальным количеством жертв, сообщает Reuters.

В экспертном сообществе отмечают, что Евросоюз не изменит позицию Сирии по российским военным базам. Однако Москве все же стоит быть осторожной, ведь власть в Дамаске еще не устаканилась. До марта будущего года все договоренности будут в некотором роде нестабильны.

«Позиция Евросоюза по российским базам в республике едина с американской и турецкой. У всех трех сил свой корыстный интерес.

Им совершенно невыгодно укрепление позиций Москвы в Сирии, а стало быть, и на всем Ближнем Востоке, вплоть до Африки», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Заявление Каллас, по его мнению, стоит рассматривать как одно из направлений будущей деятельности Брюсселя, Вашингтона и Анкары. «То есть говорить о том, что ЕС занимает самостоятельную позицию, не приходится», – пояснил спикер.

При этом он делает оговорку: мнение Реджепа Тайипа Эрдогана может несколько отличаться от взглядов его союзников. «Но важно помнить, что Турция – член НАТО. Поэтому стороны придут к консенсусу, тем более что их объединяет общая цель – снизить роль России», – добавил эксперт.

На этом фоне аналитик указал на возросшее влияние Эрдогана на новое руководство Сирии и всю арабскую республику. «Это констатирует и Дональд Трамп, который фактически отдал «ключи к Сирии» Анкаре», – отметил Сажин. По его мнению, в вопросе судьбы российских баз турецкая сторона сыграет далеко не последнюю роль.

«Хотя сейчас появляются сообщения о том, что ХТШ считает невозможным разрыв договора с Россией по Тартусу, относиться к ним стоит осторожно.

Соглашение все-таки заключалось с Башаром Асадом. Например, Израиль уже заявляет, что прежние договоренности утратили силу. Оценить, насколько юридически оправданным может быть разрыв договора, должны специалисты», – рассуждает собеседник.

Кроме того, он подчеркнул: внутри нового руководства Сирии нет единой позиции. «ХТШ – не единственная группировка, которая пришла к власти. Некоторые из них находятся под влиянием Турции, а другие подвержены этому в меньшей степени. Конечно, им предстоит решить существующие между собой противоречия. Поэтому строить прогноз о том, как будут развиваться события, рано. Некоторые черты могут проясниться лишь после выборов в марте 2025 года», – пояснил эксперт.

Впрочем, по мнению аналитика, возможным представляется сценарий, при котором Москва сохранит свои базы, но новые власти Сирии вместе с Турцией, во-первых, увеличат плату за аренду, а во-вторых, будут жестче контролировать действия России. «В этом случае эффективность российского присутствия будет несравнима с тем, что было раньше. Так, например,

не исключено, что возникнет необходимость проходить серьезные процедуры согласования вылетов самолетов России и захода кораблей»,

– допускает Сажин.

Впрочем, как считает германский политолог Александр Рар, требование к сирийским властям – это личная инициатива Каи Каллас. «Эта женщина пришла во власть в Брюсселе в первую очередь для того, чтобы вести войну с Россией. Я думаю, что претензия новым сирийским властям – это ее позыв», – отметил он.

При этом собеседник обратил внимание, что большой поддержки инициатива Каллас в ЕС пока не нашла. «Однако европейская чиновница будет бороться всеми силами за свою линию. Стоит ожидать новой эскалации и конфронтации», – прогнозирует политолог.

Евросоюз ведет враждебную по отношению к России деятельность и использует для своих целей любую возможность, добавил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай». «Кроме того, есть такая русская поговорка: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». ЕС старается везде вставить свои «пять копеек», – пояснил он.

«Сейчас, насколько мы можем догадываться, происходит некий переговорный процесс, связанный с тем, как будет выглядеть военно-политическая ситуация в Сирии. И поэтому дополнительный звук со стороны ЕС будет всеми остальными – Турцией, самими сирийскими властями – использоваться в рамках переговоров, в том числе с Россией», – продолжил он.

При этом, указал политолог, ЕС в этом вопросе не играет какую-либо самостоятельную роль, поэтому может вести себя совершенно безответственно и делать любые заявления. «И даже если российских баз в перспективе в Сирии не будет, то это не будет иметь никакого отношения к Евросоюзу. Будущая военно-политическая композиция Сирии зависит не от европейцев», – заключил Бордачев.