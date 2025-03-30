Белорусские спасатели вылетели в Мьянму для помощи после землетрясения

Первые 33 спасателя из Белоруссии направились в Мьянму после землетрясения

Tекст: Денис Тельманов

Более тридцати белорусских спасателей отправились в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости. Первая группа, включающая 33 человека, два кинологических расчета и две единицы техники, вылетела с аэродрома «Мачулищи» и через Новосибирск направилась в столицу Мьянмы. В ближайшее время планируется отправка второй группы и гуманитарной помощи.

Глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский отметил, что спасатели имеют опыт работы в условиях землетрясения, как это было в Турции в начале 2023 года. Он подчеркнул важность взаимодействия с международными организациями, что позволит более эффективно выполнять задачи по спасению и поиску пострадавших.

По прибытии в Мьянму белорусские специалисты развернут автономный лагерь и приступят к работам. Под эгидой международной консультативной группы ООН будет функционировать координационный штаб, который определит задачи и участки для белорусских спасателей. Ожидается, что вторая группа спасателей прибудет в начале следующей недели, ориентировочно в понедельник или вторник.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, его толчки ощущались в пяти соседних странах. В результате этого катаклизма число погибших возросло до 1644 человек, еще 3408 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС России приступило к круглосуточной работе в районе землетрясения в Мандалае, Мьянма, с использованием аэромобильного госпиталя и привлечением дополнительных спасателей и медиков.

По последним данным, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, более 3,4 тыс. пострадали, 139 числятся пропавшими без вести. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф направилась в Мьянму для оказания помощи пострадавшим вследствие разрушительного землетрясения, выполняя поручение президента России.