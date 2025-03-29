То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
МЧС России направило аэромобильный госпиталь в Мьянму
МЧС России организовало круглосуточную спасательную операцию в Мандалае
МЧС России приступило к круглосуточной работе в районе землетрясения в Мандалае, Мьянма, с использованием аэромобильного госпиталя и привлечением дополнительных спасателей и медиков, сообщил руководитель сводного отряда министерства Сергей Воронцов.
По его словам, МЧС России развертывает масштабную операцию по спасению в Мьянме после разрушительного землетрясения, сообщает ТАСС. Воронцов сообщил, что спасательные работы будут вестись круглосуточно и в три смены. Спасатели МЧС сосредоточат свои усилия в наиболее пострадавшем районе – Мандалае.
Кроме того, МЧС направило в Мьянму третий самолет Ил-76 из аэропорта Жуковский. На борту находится аэромобильный госпиталь, а также медики и все необходимое медицинское оборудование. Это поспособствует оказанию качественной медицинской помощи пострадавшим в зоне бедствия.
Спецборт также доставит дополнительную группу из 50 российских спасателей и медиков в зону чрезвычайной ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские медики вылетели в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, а делегация Министерства обороны России, находящаяся в столице Мьянмы Нейпьидо, не пострадала во время стихийного бедствия. Также сообщалось, что число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тыс. человек.