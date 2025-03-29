То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Российские медики вылетели в Мьянму для помощи пострадавшим от землетрясения
Российские медики прибыли в Мьянму для помощи пострадавшим после землетрясения
Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф направилась в Мьянму для оказания помощи пострадавшим вследствие разрушительного землетрясения, выполняя поручение президента России, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
По его словам, группа специалистов Федерального центра медицины катастроф направлена в Мьянму для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения, сообщает ТАСС. По поручению президента России бригада медиков отправилась в зону бедствия, чтобы предоставить необходимую медицинскую помощь.
В состав команды входят врачи различных специальностей, включая инфекционистов, травматологов-ортопедов и анестезиологов-реаниматологов. Эти специалисты имеют значительный опыт работы в условиях чрезвычайных происшествий как природного, так и техногенного характера, как в России, так и за ее пределами, что позволяет им эффективно оказывать помощь в сложных условиях.
«Два самолета МЧС России приземлились в аэропорту города Янгон для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения», – дообавили в пресс-службе МЧС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация Министерства обороны России, находившаяся в столице Мьянмы Нейпьидо, не пострадала во время землетрясения. Российские туристы также не пострадали при землетрясении в Таиланде. Жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1 тыс. человек.