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Российские туристы не пострадали при землетрясении в Таиланде
Российские туристы не пострадали на курортах Таиланда после землетрясения в Мьянме
Среди российских туристов в Таиланде не зафиксировано пострадавших после землетрясения в Мьянме, толчки от которого ощущались в стране, сообщили турагенты и генконсульство России на Пхукете.
На курортах Таиланда, где произошло землетрясение, среди российских туристов не зафиксировано пострадавших, передает ТАСС.
По данным генконсульства России на Пхукете и турагентов, толчки ощущались на верхних этажах зданий в Паттайе, однако ни один из российских граждан не обращался за медицинской помощью. Генконсул России Егор Иванов заявил, что на Пхукете толчки не ощущались.
Туристы продолжают отдыхать в Пхукете, Паттайе и на островах, не сталкиваясь с разрушениями или паникой. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила. что в Бангкоке, где находятся около 2 тыс. российских туристов, был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий землетрясения в соседней Мьянме.
Платежные системы в Таиланде продолжают функционировать, несмотря на некоторые ограничения в работе финансовых учреждений.
Вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что запросов на досрочное прекращение отдыха от российских туристов не поступало.
Ранее премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим чрезвычайной ситуации в Бангкоке после землетрясения в Мьянме.
В Бангкоке началась эвакуация жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3.
Затем в Мьянме произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4, следовавшее за толчком магнитудой 7,9.
Авиарегулятор Таиланда временно запретил полеты из всех аэропортов страны после землетрясения, эпицентр которого находился в 33 км от Мандалая в Мьянме, где магнитуда достигла 7,9.