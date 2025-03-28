Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
Таиланд запретил все авиарейсы после землетрясения магнитудой 7,9
Авиарегулятор Таиланда запретил полеты после землетрясения магнитудой 7,9
Авиарегулятор Таиланда временно запретил полеты из всех аэропортов страны после землетрясения, эпицентр которого находился в 33 км от Мандалая в Мьянме, где магнитуда достигла 7,9.
Газета The Nation сообщила, что авиарегулятор Таиланда запретил осуществлять полеты во всех аэропортах страны после землетрясения. В указании говорится, что полеты временно приостановлены ради безопасности пассажиров и экипажа.
Несмотря на это, аэропорт Бангкока заявил на своей странице в Facebook* (запрещен в России) о продолжении работы в обычном режиме, что вызвало некоторую путаницу среди пассажиров. Тем не менее, другие аэропорты соблюдают указания и ожидают дальнейших распоряжений.
Мощное землетрясение произошло в Мьянме, магнитуда которого составила 7,9 по данным китайского сейсмологического управления, а Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,7.
Подземные толчки вызвали разрушения в историческом дворце Мандалай, одном из символов города.
Эпицентр землетрясения находился в 33 км к юго-западу от Мандалая, где проживают около 1,2 млн человек, на глубине 10 км.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бангкоке началась эвакуация жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3. В Мьянме произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4, следовавшее за толчком магнитудой 7,9.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ