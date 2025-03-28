Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.2 комментария
В Бангкоке объявили эвакуацию из-за землетрясения
Землетрясение в Мьянме вызвало эвакуацию жителей многоэтажек в Бангкоке
В Бангкоке началась эвакуация жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3.
Эвакуация жителей многоэтажных домов в Бангкоке объявлена в связи с землетрясением, сообщает ТАСС. Землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано в Мьянме, эпицентр находился в 33 километрах от города Мандалай. Толчки ощущались около 10 минут и вызвали разрушения, в том числе в офисах.
По данным газеты Khaosod, эпицентр землетрясения располагался неподалеку от таиландской провинции Ратчабури. В офисе представительства ТАСС в Бангкоке со стен падала штукатурка, а здание сильно раскачивалось. Местные власти приняли решение об эвакуации для обеспечения безопасности жителей.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Пока информации о пострадавших и значительных разрушениях не поступало. Власти продолжают мониторить ситуацию и призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Эфиопии, эпицентр которого находился вблизи города Метехара, но сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
А 8 марта армянские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 в шести километрах от Спитака, интенсивность в эпицентре достигала 7 баллов.