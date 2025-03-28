В Бангкоке объявили эвакуацию из-за землетрясения

Землетрясение в Мьянме вызвало эвакуацию жителей многоэтажек в Бангкоке

Tекст: Мария Иванова

Эвакуация жителей многоэтажных домов в Бангкоке объявлена в связи с землетрясением, сообщает ТАСС. Землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано в Мьянме, эпицентр находился в 33 километрах от города Мандалай. Толчки ощущались около 10 минут и вызвали разрушения, в том числе в офисах.

По данным газеты Khaosod, эпицентр землетрясения располагался неподалеку от таиландской провинции Ратчабури. В офисе представительства ТАСС в Бангкоке со стен падала штукатурка, а здание сильно раскачивалось. Местные власти приняли решение об эвакуации для обеспечения безопасности жителей.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Пока информации о пострадавших и значительных разрушениях не поступало. Власти продолжают мониторить ситуацию и призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Эфиопии, эпицентр которого находился вблизи города Метехара, но сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

А 8 марта армянские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 в шести километрах от Спитака, интенсивность в эпицентре достигала 7 баллов.