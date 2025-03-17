В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.19 комментариев
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 с эпицентром в 64 км от Метехары зафиксировали в Эфиопии
Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Эфиопии, эпицентр которого находился вблизи города Метехара, но сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Эфиопии, сообщает ТАСС. Геологическая служба США сообщила, что эпицентр находился в 64 км к северо-востоку от города Метехара. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. В Метехаре проживают около 23,4 тыс. человек.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Геологическая служба США продолжает наблюдение за сейсмической активностью в этом регионе. Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности в случае повторных толчков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армянские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 в шести километрах от Спитака, интенсивность которого в эпицентре достигала 7 баллов. В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром в 375 км от Амбона. Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Аляски около города Акхиок на острове Кадьяк.