В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Эксперт назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России

Политолог Бордачев: Отсутствие ответственности помогает Макрону поднимать личный рейтинг

Tекст: Олег Исайченко

«Президент Франции Эммануэль Макрон пребывает в том счастливом состоянии сумасшествия, когда можно говорить все что угодно, и никто не придает никакого значения его заявлениям, потому что от него ничего не зависит», – сыронизировал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

«При этом, конечно, никому на международной арене и в голову не придет приглашать его в те дискуссии, в которых принимаются какие-то реальные решения, например, в переговоры по урегулированию украинского кризиса. Все это относится и к премьеру Британии Киру Стармеру», – заметил собеседник.

«Французы и британцы нашли очень хороший модус поведения и пользуются этим для решения своих внутриполитических задач, например, повышения личных рейтингов политиков. А хитрые немцы держатся в стороне и предпочитают молчать. У них есть для этого хороший повод – в Берлине заняты формированием правительства», – напомнил политолог.

«Французский избиратель живет в своей информационной среде, которая имеет очень опосредованное отношение к реальности. И небольшой повод, подкинутый президентом, становится причиной для радости. Такие скачки социологии – важный показатель нестабильности настроений общества. Они присущи Франции и Украине. Но мы не видим этого в России или США, где люди спокойнее и увереннее в экономической и социальной стабильности», – отметил он.

Ранее Макрон в интервью газете Le Parisien заявил, что западные страны могут направить свои военные контингенты в качестве наблюдателей на Украину без согласия Москвы. По словам политика, Киев ведет суверенную политику и может рассчитывать на положительный ответ в случае запроса о введении иностранных войск на украинскую территорию.



После этого заявления, согласно опросу Ipsos-Cesi école d'ingénieurs для газеты La Tribune Dimanche, рейтинг одобрения президента подскочил на пять пунктов – до 27%, поскольку среди французов возросло беспокойство по поводу международных кризисов. Озабоченность международными кризисами, такими как конфликт на Украине и на Ближнем Востоке, была среди трех главных проблем для 33% респондентов, пишет Bloomberg.

При этом на прошлой неделе в центре Парижа на площади Пале-Рояль прошла акция протеста против планов Макрона отправить военных на Украину. Участники выражали недовольство возможным военным вмешательством и призывали к выходу Франции из ЕС. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева.