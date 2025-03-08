Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.24 комментария
В Армении близ Спитака зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Спитака в Армении на глубине 10 километров
Армянские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 в шести километрах от Спитака, интенсивность в эпицентре достигала 7 баллов.
В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6 вблизи города Спитак Лорийской области. Эпицентр находился в шести километрах северо-восточнее Спитака, на глубине 10 километров. Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов, передает РИА «Новости».
Землетрясение ощущалось в нескольких областях Армении. В Лорийской, Ширакской и Тавушской областях подземные толчки достигали силы 4-6 баллов. В Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях сейсмическая активность была в пределах 2-4 баллов.
Армения находится в сейсмоактивной зоне, и землетрясения здесь не редкость. Одним из самых разрушительных в истории страны стало Спитакское землетрясение 1988 года, когда подземные толчки силой до 7 баллов уничтожили десятки населенных пунктов и привели к гибели 25 тыс. человек.
Накануне в районе поселка Новомихайловский в Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,9 на глубине 10 километров. Ранее в марте в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,2 недалеко от курорта «Шерегеш», но горнолыжный объект продолжает работу в обычном режиме.