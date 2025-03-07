Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Туапсинском районе

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на глубине 10 км в Туапсинском районе

Tекст: Мария Иванова

Как передает РИА Новости, в районе поселка Новомихайловский в Туапсинском районе Кубани зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9. Подземные толчки произошли на глубине 10 километров и на расстоянии 15 километров от поселка. Интенсивность землетрясения составила от 2,5 до 3 баллов по шкале Рихтера, передает РИА «Новости».

ГУ МЧС отметило, что жалоб от населения на сейсмическую активность не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения продолжают функционировать в обычном режиме, повреждений и сбоев в работе систем не зафиксировано.

Служба продолжает мониторинг обстановки и готова оперативно реагировать на возможные изменения сейсмической активности в регионе. Эксперты напоминают, что такая магнитуда не представляет серьезной угрозы для населения.

Напомним, в феврале в Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4, жители ощутили толчки, включая курортный район города.

А на этой неделе произошло землетрясение магнитудой 4,2 в Кузбассе, недалеко от курорта «Шерегеш», но горнолыжный объект продолжает работу в обычном режиме.