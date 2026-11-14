Россия и ОАЭ обсудили безопасное судоходство в Ормузском проливе

МИД: Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию в Персидском заливе

Tекст: Вера Басилая

«Стороны рассмотрели актуальные направления развития традиционно дружественных российско-эмиратских связей, имеющих характер стратегического партнерства», – передает сообщение МИД.

В ведомстве отметили, что на переговорах проведена «сверка часов» по глобальным и региональным вопросам, при этом приоритетное внимание уделялось сохраняющейся напряженности в зоне Персидского залива.

Лавров и Аль Нахайян подчеркнули безальтернативность решения разногласий дипломатическими методами и указали на необходимость безопасного судоходства в Ормузском проливе. Лавров напомнил о российской концепции коллективной безопасности в заливе и подтвердил готовность к формированию архитектуры безопасности в регионе.

Кроме того, обсуждались конфликты в Палестине, Ливане, Судане и Ливии, а также ситуация вокруг Украины, для которой Лавров подтвердил необходимость искоренения первопричин кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни обсудили пути деэскалации напряженности между США и Ираном. Глава российского МИД заявил о поддержке Москвой шагов арабских стран Персидского залива по предотвращению войны на Ближнем Востоке.