Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.8 комментариев
Футболисты молодежной сборной РФ застряли в Колумбии
Отмена рейса молодежной сборной России из Кали в Боготу из-за проблем с самолетом
Из-за технических проблем с самолетом футболисты молодежной сборной России не смогли вовремя покинуть Колумбию, где они провели два товарищеских матча против местной команды.
Как сообщает ТАСС, вылет молодежной сборной России из колумбийского города Кали был отменен из-за проблем с авиабортом. Команде предстоит вылететь ближайшим рейсом. Пресс-служба сборной отметила, что рейс в Боготу, откуда планировался дальнейший полет в Москву, был отменен, но команда постарается покинуть Колумбию 25 марта.
Молодежная сборная России, состав которой включает игроков не старше двадцати одного года, провела в Колумбии два товарищеских матча. В первой игре российские футболисты уступили хозяевам с минимальным счетом 0:1. Во второй встрече команды сыграли вничью 2:2.
Поездка в Южную Америку стала для российской молодежки четвертой за последние два года. В октябре 2023 года сборная провела четыре матча с клубами из Сан-Паулу, одержав две победы и дважды сыграв вничью. В марте 2024 года команда сыграла в Уругвае, где одержала две победы и потерпела одно поражение. В ноябре того же года российские футболисты выиграли три матча в Рио-де-Жанейро.
Отметим, что с февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские команды от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у самолета сборной России по самбо отказал двигатель по пути на чемпионат мира в Болгарию. На обломках фюзеляжа потерпевшего крушение самолёта размещена эмблема Российского футбольного союза (РФС). Самолет Ту-204 при посадке в аэропорту «Внуково» выкатился за взлетную полосу на Киевское шоссе, погибло четыре человека.