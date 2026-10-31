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Борец Курбанов завоевал серебро чемпионата мира в Астане
Российский борец Абдулла Курбанов завоевал серебро чемпионата мира в Астане
Российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане.
В финале соревнований в весовой категории до 125 кг Курбанов уступил представителю Ирана Амиру Хоссейн Заре со счетом 0:11, передает РИА «Новости».
24-летний спортсмен является четырехкратным чемпионом России.
Турнир в столице Казахстана завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал обладателем бронзовой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.
Российская спортсменка Екатерина Вербина также завоевала бронзовую медаль на турнире.
В четверг президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира.