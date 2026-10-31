Борец Курбанов завоевал серебро чемпионата мира в Астане

Российский борец Абдулла Курбанов завоевал серебро чемпионата мира в Астане

В финале соревнований в весовой категории до 125 кг Курбанов уступил представителю Ирана Амиру Хоссейн Заре со счетом 0:11, передает РИА «Новости».

24-летний спортсмен является четырехкратным чемпионом России.

Турнир в столице Казахстана завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал обладателем бронзовой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

Российская спортсменка Екатерина Вербина также завоевала бронзовую медаль на турнире.

В четверг президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира.