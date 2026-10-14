Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Вылет российских гимнастов на чемпионат мира задержали на семь часов
Сборная России по гимнастике на семь часов застряла в аэропорту Внуково
Члены сборной России по спортивной гимнастике более семи часов ожидают вылета на чемпионат мира из московского аэропорта Внуково, сообщил главный тренер команды Дмитрий Андреев.
Спортсмены не смогли вовремя отправиться в Нидерланды из-за проблем с авиасообщением, передает ТАСС.
«Ситуации бывают разные в спорте. Откладывали рейс, закрытое небо. Поэтому мы все ждем, рейс отложили на семь часов», – заявил Андреев.
По его словам, команде уже поменяли билеты на рейс из Стамбула в Амстердам. Тренер выразил надежду, что гимнасты прибудут в Роттердам, где с 17 по 25 октября пройдут соревнования, к девяти часам вечера. Изначально планировалось, что команда приземлится в Нидерландах в 17:25.
Андреев добавил, что гимнасты тяжело переносят длительное ожидание, так как им пришлось встать ночью и поехать в аэропорт задолго до начала регистрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Олимпийский комитет потребовал лишить чемпионат мира по гимнастике олимпийского квалификационного статуса.
Федерация спортивной гимнастики решила обратиться в МОК из-за проблем с въездными документами у спортсменок.
В пятницу власти Нидерландов не выдали визы российским гимнастам для участия в мировом первенстве.