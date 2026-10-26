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Чумгалакова и Куц стали семикратными чемпионками России по боксу
Российские спортсменки Юлия Чумгалакова и Екатерина Куц завоевали золотые медали на проходящем в Москве чемпионате страны по боксу.
В финале весовой категории до 48 кг Юлия Чумгалакова одержала победу над Варварой Чеботаревой, а в категории до 50 кг Екатерина Куц победила Серафиму Сандалову. Для обеих спортсменок эти золотые награды национального первенства стали седьмыми в карьере, передает РИА «Новости».
Чемпионат России по боксу проводится при поддержке Российского спортивного фонда. Общий призовой фонд турнира составил 24 млн рублей, победительницы получат по 1,5 млн рублей.
Золотые медали в остальных весовых категориях завоевали Рукет Куштова, Анастасия Кооль, Людмила Воронцова, Алина Пушкарь, Елена Бабичева, Азалия Аминева, Надежда Голубева, Елена Гапешина, Салтанат Меденова и Мария Кучманова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российская спортсменка Юлия Чумгалакова одержала победу над украинкой Анной Охотой в финале чемпионата Европы по боксу.
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