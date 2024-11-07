Хелиф пригласили на российский женский чемпионат по боксу

Алжирку Хелиф пригласили на чемпионат России по боксу среди женщин

Tекст: Мария Иванова

Алжирская спортсменка Иман Хелиф получила приглашение в качестве зрителя на чемпионат России по боксу среди женщин, который проходит в Серпухове, сообщает ТАСС.

Елена Жиляева, серебряный призер чемпионата Европы 2024 года, отметила: «Мы слышали про эту историю, приглашаем Хелиф на чемпионат России в Серпухов. Иман посмотрит женский бокс, побоксируем, проверим». Она также добавила, что спортсменки готовы к поединкам с любыми соперницами.

Чемпионат России по боксу среди женщин завершится 9 ноября.

Приглашение Хелиф стало заметным событием на фоне недавнего скандала, связанного с ее гендерной идентификацией. Французский журналист Джаффар Айт Аудиа ранее опубликовал отчет о результатах гендерного теста Хелиф, который выявил отсутствие у нее матки и наличие внутренних яичек, подтвердив кариотип XY. В Международной ассоциации бокса отметили наличие в крови Хелиф мужского и женского кариотипов.

Хелиф дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за гендерных тестов, однако она приняла участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, где стала победительницей в весовой категории до 66 кг.

Решение МОК допустить ее к Играм вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе, так как хромосомные тесты подтвердили высокий уровень тестостерона. При этом МОК отметил, что при допуске спортсменки руководствовались ее паспортом и назвали тесты нелегитимными.

На прошлой неделе выяснилось, что Хелиф, согласно медицинским тестам, обладает признаками мужского организма, что выяснилось в ходе проверок в больницах Алжира и Франции.

Ранее победившая на Играх-2024 в Париже олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф подала иск против известной писательницы Джоан Роулинг, бизнесмена Илона Маска и соцсети X, обвинив их в кибербуллинге.