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Хелиф пригласили на российский женский чемпионат по боксу
Алжирку Хелиф пригласили на чемпионат России по боксу среди женщин
Серебряный призер чемпионата Европы Елена Жиляева пригласила Иман Хелиф посетить чемпионат России по боксу среди женщин в качестве зрителя, чтобы обсудить резонансную ситуацию вокруг ее гендера.
Алжирская спортсменка Иман Хелиф получила приглашение в качестве зрителя на чемпионат России по боксу среди женщин, который проходит в Серпухове, сообщает ТАСС.
Елена Жиляева, серебряный призер чемпионата Европы 2024 года, отметила: «Мы слышали про эту историю, приглашаем Хелиф на чемпионат России в Серпухов. Иман посмотрит женский бокс, побоксируем, проверим». Она также добавила, что спортсменки готовы к поединкам с любыми соперницами.
Чемпионат России по боксу среди женщин завершится 9 ноября.
Приглашение Хелиф стало заметным событием на фоне недавнего скандала, связанного с ее гендерной идентификацией. Французский журналист Джаффар Айт Аудиа ранее опубликовал отчет о результатах гендерного теста Хелиф, который выявил отсутствие у нее матки и наличие внутренних яичек, подтвердив кариотип XY. В Международной ассоциации бокса отметили наличие в крови Хелиф мужского и женского кариотипов.
Хелиф дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за гендерных тестов, однако она приняла участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, где стала победительницей в весовой категории до 66 кг.
Решение МОК допустить ее к Играм вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе, так как хромосомные тесты подтвердили высокий уровень тестостерона. При этом МОК отметил, что при допуске спортсменки руководствовались ее паспортом и назвали тесты нелегитимными.
На прошлой неделе выяснилось, что Хелиф, согласно медицинским тестам, обладает признаками мужского организма, что выяснилось в ходе проверок в больницах Алжира и Франции.
Ранее победившая на Играх-2024 в Париже олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф подала иск против известной писательницы Джоан Роулинг, бизнесмена Илона Маска и соцсети X, обвинив их в кибербуллинге.