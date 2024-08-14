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Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф обвинила Маска и Роулинг в кибербуллинге
Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф подала иск против Маска и Роулинг
Победившая на Играх-2024 в Париже олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф подала иск против известного писателя Джоан Роулинг, бизнесмена Илона Маска и социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в России), обвинив их в кибербуллинге, пишет Variety.
По данным издания, адвокат спортсменки Набиль Буди подтвердил подачу иска в парижскую прокуратуру, передает «Лента.ру».
По его словам, целью иска является привлечение к ответственности лиц, распространявших в Сети негативные комментарии в адрес Хелиф после того, как она была отстранена от соревнований из-за результатов гендерного тестирования.
В иске особое внимание уделяется роли соцсети X, британской писательницы Джоан Роулинг и американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска в распространении травли.
Напомним, Хелиф не прошла гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, но была допущена к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже и завоевала золотую медаль.