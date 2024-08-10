С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.15 комментариев
Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира взяла золото на Олимпиаде
Алжирская боксерша Иман Хелиф, не прошедшая гендерное тестирование на чемпионате мира 2023 года в Нью-Дели, завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже.
Хелиф взяла золото в весовой категории до 66 кг, одолев действующую чемпионку мира из Китая Ян Лю, передает «Спорт-Экспресс». Поединок закончился со счетом 5:0 в пользу Хелиф.
Напомним, что алжирская и тайваньская боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, были допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о решении наградить спортсменок, которые были вынуждены выйти на ринг против соперниц, проваливших гендерный тест.