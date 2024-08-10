Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира взяла золото на Олимпиаде

Tекст: Валерия Городецкая

Хелиф взяла золото в весовой категории до 66 кг, одолев действующую чемпионку мира из Китая Ян Лю, передает «Спорт-Экспресс». Поединок закончился со счетом 5:0 в пользу Хелиф.

Напомним, что алжирская и тайваньская боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, были допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о решении наградить спортсменок, которые были вынуждены выйти на ринг против соперниц, проваливших гендерный тест.