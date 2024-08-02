Проигравших трансгендерам боксерш пообещали наградить

IBA пообещал наградить спортсменок, проигравших боксершам-трансгендерам

Tекст: Дарья Григоренко

В своем заявлении Кремлев выразил возмущение ситуацией, сложившейся на Олимпийских играх в Париже. Он подчеркнул, что допуск к соревнованиям спортсменок, проваливших гендерный тест, наносит серьезный ущерб репутации спорта и является проявлением неуважения к честным спортсменам, передает ТАСС.

«IBA будет защищать каждую спортсменку. IBA наградит пострадавших спортсменок в боксе как за первое место на Олимпиаде. Мы будем отстаивать всех и, конечно же, защищать от гендерной дискриминации», – сказал он.

«То, что сейчас происходит на Олимпийских играх, это позор всех времен, спортсмены получают отравления из-за циничности руководства МОК и завершают карьеру из-за гендерной дискриминации и отсутствия конкурентной борьбы», – добавил Кремлев.

Ранее участие итальянской боксерши Анджелы Карини в Олимпийских играх в Париже завершилось досрочно из-за травмы, полученной в поединке с алжирским трансгендером Иман Хелиф, которая ранее не прошла гендерный тест.



Напомним, что алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.