Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Группировка «Запад» уничтожила более сотни тяжелых коптеров ВСУ
Военные группировки «Запад» сбили 106 тяжелых коптеров ВСУ
Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма заявил, что за минувшие сутки российские военнослужащие сбили 81 беспилотник самолетного типа и 106 тяжелых коптеров ВСУ.
Российские военнослужащие нанесли значительный урон противнику, передает ТАСС. «За сутки уничтожены до 220 военнослужащих, артиллерийское орудие, 2 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и 48 роботехнических комплексов. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 81 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 106 тяжелых боевых коптеров противника», – сообщил Бигма.
Начальник пресс-центра добавил, что бойцы также уничтожили британскую гаубицу L-119, американскую гаубицу М101, два миномета и 23 наземных робототехнических комплекса ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев сообщил об уничтожении 99 тяжелых беспилотников ВСУ.
В четверг расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили 155 беспилотников украинской армии в Харьковской и Сумской областях.
Ранее операторы беспилотников группировки «Север» ликвидировали более 35 наземных роботизированных комплексов ВСУ.