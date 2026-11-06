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Все частные клиники 20 регионов России отказались от проведения абортов
Все коммерческие клиники 20 регионов России отказались от абортов
Число российских субъектов, в которых коммерческие медицинские учреждения полностью перестали проводить искусственное прерывание беременности, достигло 20, сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов.
В двадцати регионах страны все частные медицинские учреждения прекратили проводить операции по прерыванию беременности, пишет ТАСС.
«Призываем руководителей всех регионов России усилить работу в этом направлении, присоединившись к общероссийскому движению за жизнь, которое возглавляет Русская православная церковь», – заявил Лукьянов.
По его словам, по всей стране от проведения таких процедур уже отказались 1 505 частных клиник. Отмечается, что этот показатель составляет 53,5% от общего числа коммерческих медучреждений в России, которые имели лицензии и ранее выполняли подобные операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил президенту Владимиру Путину о работе по снижению числа абортов в регионе.
Также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об уменьшении количества прерываний беременности в стране на 12% за два года.
Кроме того, Федор Лукьянов предложил прекратить выдачу лицензий на проведение абортов частным клиникам.