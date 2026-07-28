Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.4 комментария
Матвиенко заявила о сокращении в России числа абортов
За последние два года в стране на 12% уменьшилось количество прерываний беременности, а лучшие результаты показала Вологодская область, где количество абортов снизилось на 45%, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко доложила Владимиру Путину об улучшении демографической ситуации в стране, сообщается на сайте Кремля.
В 2025 году количество социальных сирот снизилось на 17%. Кроме того, на 25% упало число детей, чьих родителей лишили прав или ограничили в них. Зафиксировано и устойчивое сокращение числа абортов – почти на 12% за два года.
Особенно выдающиеся результаты показала Вологодская область, где количество прерываний беременности снизилось на 45%.
«Знаете, среди высших учебных заведений уже состязательность, у кого будет больше семей с детьми», – отметила Матвиенко. По ее словам, прошедшие недавно фестивали задали моду на создание семьи.
В ходе встречи обсуждались итоги весенней сессии парламента.
В завершение встречи Матвиенко добавила, что главе государства уже направлен ряд новых предложений по улучшению демографии.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова ранее сообщила о снижении числа детей в приютах.
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