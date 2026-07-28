Матвиенко заявила о сокращении в России числа абортов

Tекст: Вера Басилая

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко доложила Владимиру Путину об улучшении демографической ситуации в стране, сообщается на сайте Кремля.

В 2025 году количество социальных сирот снизилось на 17%. Кроме того, на 25% упало число детей, чьих родителей лишили прав или ограничили в них. Зафиксировано и устойчивое сокращение числа абортов – почти на 12% за два года.

Особенно выдающиеся результаты показала Вологодская область, где количество прерываний беременности снизилось на 45%.

«Знаете, среди высших учебных заведений уже состязательность, у кого будет больше семей с детьми», – отметила Матвиенко. По ее словам, прошедшие недавно фестивали задали моду на создание семьи.

В ходе встречи обсуждались итоги весенней сессии парламента.

В завершение встречи Матвиенко добавила, что главе государства уже направлен ряд новых предложений по улучшению демографии.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова ранее сообщила о снижении числа детей в приютах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о росте числа многодетных семей более чем на 10%.

Президент России Владимир Путин назвал поддержку рождаемости приоритетной общенациональной задачей.