На «Золотой купол» США не хватило долларов

Tекст: Евгений Поздняков

Разработка масштабной американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» может остановиться из-за проблем с финансированием. Об этом со ссылкой на главу программы, генерала Майкла Гетлейна, пишет издание The War Zone. При этом сам военный считает, что проект способен уложиться в заявленный бюджет в 185 млрд долларов.

В то же время Гетлейн назвал некорректными оценки стоимости «Золотого купола», которые ранее публиковало Бюджетное управление Конгресса США. В мае 2025 года ведомство оценивало расходы на разработку, развертывание и последующую эксплуатацию системы в 542 млрд долларов.

В мае этого года появилась новая оценка – теперь стоимость проекта прогнозируется уже в 1,2 трлн долларов. При этом в Бюджетном управлении Конгресса изначально оговаривали, что его расчеты не могут быть полностью точными: «Золотой купол» остается полузакрытым проектом, всей информацией о котором располагает только Пентагон.

Тем не менее даже названные Гетлейном 185 млрд долларов – сумма весьма амбициозная. Это признает и сам генерал. «Это огромные деньги. Это одна из крупнейших систем, которые мы когда-либо создавали как страна», – отметил он. При этом Гетлейн призвал учитывать и уже достигнутые результаты, подчеркнув, что США «каждый день выстраивают принципиально новую систему безопасности».

В частности, в начале августа Bloomberg сообщал, что компании SpaceX и Northrop Grumman Corp. успешно завершили первые ключевые испытания в рамках проекта. Военное ведомство США не раскрыло подробностей тестов, однако известно, что на этот раз проверялась передача данных на перехватчики.

Напомним, систему «Золотой купол» впервые представили в 2025 году. Тогда же Reuters раскрыл детали будущего проекта. Предполагалось, что он будет включать четыре эшелона защиты – один космический и три наземных, в состав которых войдут 11 батарей малой дальности. Комплексы планируется разместить не только в континентальной части США, но также на Аляске и Гавайях.

Для проекта также предусмотрено создание крупного ракетного полигона на Среднем Западе. Там планируется разместить перехватчики нового поколения (Next Generation Interceptors, NGI), производство которых ведет Lockheed Martin. Они должны войти в состав верхнего эшелона «Золотого купола» вместе с системами ПРО большой дальности.

Российские эксперты ранее называли «Золотой купол» своеобразной реинкарнацией Стратегической оборонной инициативы (СОИ) времен Рональда Рейгана. В 1980-е годы проект, предполагавший тесную интеграцию спутниковых систем с комплексами ПРО, не удалось реализовать из-за недостаточного уровня технологий. Однако работы в этом направлении в США не прекращались.

«Нехватка финансирования остается ключевой проблемой в реализации проекта "Золотой купол".

Тем не менее американское руководство продолжает активно лоббировать инициативу. Так, в США уже представили боевые лазеры мощностью 300 кВт и электромагнитные пушки, которые призваны стать частью проекта», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Однако тиражирование подобных технологий значительным образом сказывается на стоимости проекта. Собственно, на создание "Золотого купола" уже несколько раз запрашивали дополнительные средства, что, конечно же, настораживает политиков и военных, изначально относившихся к инициативе со скепсисом», – акцентирует собеседник.

«Соответственно, они могут инициировать приостановку реализации некоторых этапов программы. И в этом есть рациональное зерно: совсем недавно Конгресс, например, одобрил 19 млрд долларов на дополнительное производство ракет Patriot, Tomahawk и других вооружений. Теперь же законодателям снова "намекают" на необходимость увеличения вложений в "Золотой купол"», – добавляет эксперт.

«Однако полностью проект отменить никто не решится. По крайней мере, над ним будут работать до тех пор, пока в Белом доме остается Дональд Трамп. Скорее всего, рьяные противники инициативы попробуют ее "ужать", заблокировав разработки Пентагона по некоторым направлениям системы», – считает Кнутов.

«Золотой купол» еще на этапе своего планирования основывался на большом количестве технических, инженерных и космических допущений.

В частности, сама возможность быстрой и надежной детекции запуска баллистических или гиперзвуковых ракет с последующей гарантированной ликвидацией боеприпаса часто оспаривается специалистами. Напомню, что проект системы ПВО Дональда Трампа продвигали именно как 100%-ную защиту», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Собственно, именно поэтому на ее реализацию были выделены столь колоссальные средства. Однако, когда привлекается ресурс подобного масштаба, иные результаты, кроме заявленных, будут казаться провальными как оппозиции, так и гражданам США. А создать систему, способную обеспечить абсолютную безопасность, на текущий момент, пожалуй, невозможно», – рассуждает эксперт.

«Штаты здесь, в какой-то степени, наступают на те же грабли, что и в 80-х, когда их проект Стратегической оборонной инициативы, более известный как "Звездные войны", был закрыт примерно по тем же причинам», – подчеркивает собеседник. По его словам, на текущий момент гораздо более надежными и эффективными выглядят системы не глобального, а ограниченного характера.

«У американцев, кстати, подобные имеются. Одна из них – противоракетный район на полуострове Аляска, который создавался для перехвата ракет КНДР. В России такая же система действует, например, над Центральным федеральным округом. Оба проекта работают достойно, но обеспечить абсолютную защиту они не могут. Собственно, никто от них этого и не требует», – объясняет собеседник.

«И в США до сих пор остается внушительное число представителей генералитета, которые считают, что совершенствовать противоракетную оборону нужно непосредственно за счет модернизации уже имеющихся "сегментированных" частей единой системы, которые, теоретически, и будут выступать против растрат на привлекательные, но все же фантазии. Плюс ко всему – система "Золотой купол" все еще остается для многих в Пентагоне чем-то эфемерным и непонятным. До сих пор, например, отсутствует четкий подрядчик, который возьмет на себя ответственность за реализацию инициативы. Это тоже не нравится военному руководству "старой школы"», – говорит он.

Таким образом, проект вполне может столкнуться с трудностями при реализации, и его временная приостановка вполне допустима. «Хотя это, конечно, значительно осложнит дальнейшую жизнь США. Дело в том, что Вашингтон намеревался использовать "Золотой купол" как козырь на случай термоядерной войны. Абсолютная защищенность от ракет как бы позволяла американцам проводить более дерзкую политику на внешнем контуре», – рассуждает собеседник.

«Ситуация усугубляется и пробуксовкой инициатив по модернизации ядерной триады Штатов. То есть Вашингтон рискует значительным образом отстать в сфере сдерживания от Москвы или Пекина, что, вероятно, хорошая новость для России. Пока мы обладаем большой степенью защиты в случае первого удара со стороны потенциального противника, что само по себе вынуждает Белый дом сохранять с нами более-менее рабочие отношения», – заключил Анпилогов.