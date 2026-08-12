  • Новость часаПромышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу
    Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    Нафтогаз призвал украинцев начать откладывать деньги на оплату отопления зимой
    Российские пловцы с рекордом завоевали золото чемпионата Европы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    12 августа 2026, 22:00 • В мире

    На «Золотой купол» США не хватило долларов

    На «Золотой купол» США не хватило долларов
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Амбициозный проект Дональда Трампа по созданию глобальной системы противоракетной обороны «Золотой купол» оказался под угрозой заморозки из-за нехватки финансирования. Однако российские эксперты указывают на более глубокую проблему: Вашингтон пытается создать систему, которая должна обеспечить практически абсолютную защиту США, но подобные возможности пока остаются скорее декларацией, чем доказанной технологией.

    Разработка масштабной американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» может остановиться из-за проблем с финансированием. Об этом со ссылкой на главу программы, генерала Майкла Гетлейна, пишет издание The War Zone. При этом сам военный считает, что проект способен уложиться в заявленный бюджет в 185 млрд долларов.

    В то же время Гетлейн назвал некорректными оценки стоимости «Золотого купола», которые ранее публиковало Бюджетное управление Конгресса США. В мае 2025 года ведомство оценивало расходы на разработку, развертывание и последующую эксплуатацию системы в 542 млрд долларов.

    В мае этого года появилась новая оценка – теперь стоимость проекта прогнозируется уже в 1,2 трлн долларов. При этом в Бюджетном управлении Конгресса изначально оговаривали, что его расчеты не могут быть полностью точными: «Золотой купол» остается полузакрытым проектом, всей информацией о котором располагает только Пентагон.

    Тем не менее даже названные Гетлейном 185 млрд долларов – сумма весьма амбициозная. Это признает и сам генерал. «Это огромные деньги. Это одна из крупнейших систем, которые мы когда-либо создавали как страна», – отметил он. При этом Гетлейн призвал учитывать и уже достигнутые результаты, подчеркнув, что США «каждый день выстраивают принципиально новую систему безопасности».

    В частности, в начале августа Bloomberg сообщал, что компании SpaceX и Northrop Grumman Corp. успешно завершили первые ключевые испытания в рамках проекта. Военное ведомство США не раскрыло подробностей тестов, однако известно, что на этот раз проверялась передача данных на перехватчики.

    Напомним, систему «Золотой купол» впервые представили в 2025 году. Тогда же Reuters раскрыл детали будущего проекта. Предполагалось, что он будет включать четыре эшелона защиты – один космический и три наземных, в состав которых войдут 11 батарей малой дальности. Комплексы планируется разместить не только в континентальной части США, но также на Аляске и Гавайях.

    Для проекта также предусмотрено создание крупного ракетного полигона на Среднем Западе. Там планируется разместить перехватчики нового поколения (Next Generation Interceptors, NGI), производство которых ведет Lockheed Martin. Они должны войти в состав верхнего эшелона «Золотого купола» вместе с системами ПРО большой дальности.

    Российские эксперты ранее называли «Золотой купол» своеобразной реинкарнацией Стратегической оборонной инициативы (СОИ) времен Рональда Рейгана. В 1980-е годы проект, предполагавший тесную интеграцию спутниковых систем с комплексами ПРО, не удалось реализовать из-за недостаточного уровня технологий. Однако работы в этом направлении в США не прекращались.

    «Нехватка финансирования остается ключевой проблемой в реализации проекта "Золотой купол".

    Тем не менее американское руководство продолжает активно лоббировать инициативу. Так, в США уже представили боевые лазеры мощностью 300 кВт и электромагнитные пушки, которые призваны стать частью проекта», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Однако тиражирование подобных технологий значительным образом сказывается на стоимости проекта. Собственно, на создание "Золотого купола" уже несколько раз запрашивали дополнительные средства, что, конечно же, настораживает политиков и военных, изначально относившихся к инициативе со скепсисом», – акцентирует собеседник.

    «Соответственно, они могут инициировать приостановку реализации некоторых этапов программы. И в этом есть рациональное зерно: совсем недавно Конгресс, например, одобрил 19 млрд долларов на дополнительное производство ракет Patriot, Tomahawk и других вооружений. Теперь же законодателям снова "намекают" на необходимость увеличения вложений в "Золотой купол"», – добавляет эксперт.

    «Однако полностью проект отменить никто не решится. По крайней мере, над ним будут работать до тех пор, пока в Белом доме остается Дональд Трамп. Скорее всего, рьяные противники инициативы попробуют ее "ужать", заблокировав разработки Пентагона по некоторым направлениям системы», – считает Кнутов.

    «Золотой купол» еще на этапе своего планирования основывался на большом количестве технических, инженерных и космических допущений.

    В частности, сама возможность быстрой и надежной детекции запуска баллистических или гиперзвуковых ракет с последующей гарантированной ликвидацией боеприпаса часто оспаривается специалистами. Напомню, что проект системы ПВО Дональда Трампа продвигали именно как 100%-ную защиту», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Собственно, именно поэтому на ее реализацию были выделены столь колоссальные средства. Однако, когда привлекается ресурс подобного масштаба, иные результаты, кроме заявленных, будут казаться провальными как оппозиции, так и гражданам США. А создать систему, способную обеспечить абсолютную безопасность, на текущий момент, пожалуй, невозможно», – рассуждает эксперт.

    «Штаты здесь, в какой-то степени, наступают на те же грабли, что и в 80-х, когда их проект Стратегической оборонной инициативы, более известный как "Звездные войны", был закрыт примерно по тем же причинам», – подчеркивает собеседник. По его словам, на текущий момент гораздо более надежными и эффективными выглядят системы не глобального, а ограниченного характера.

    «У американцев, кстати, подобные имеются. Одна из них – противоракетный район на полуострове Аляска, который создавался для перехвата ракет КНДР. В России такая же система действует, например, над Центральным федеральным округом. Оба проекта работают достойно, но обеспечить абсолютную защиту они не могут. Собственно, никто от них этого и не требует», – объясняет собеседник.

    «И в США до сих пор остается внушительное число представителей генералитета, которые считают, что совершенствовать противоракетную оборону нужно непосредственно за счет модернизации уже имеющихся "сегментированных" частей единой системы, которые, теоретически, и будут выступать против растрат на привлекательные, но все же фантазии. Плюс ко всему – система "Золотой купол" все еще остается для многих в Пентагоне чем-то эфемерным и непонятным. До сих пор, например, отсутствует четкий подрядчик, который возьмет на себя ответственность за реализацию инициативы. Это тоже не нравится военному руководству "старой школы"», – говорит он.

    Таким образом, проект вполне может столкнуться с трудностями при реализации, и его временная приостановка вполне допустима. «Хотя это, конечно, значительно осложнит дальнейшую жизнь США. Дело в том, что Вашингтон намеревался использовать "Золотой купол" как козырь на случай термоядерной войны. Абсолютная защищенность от ракет как бы позволяла американцам проводить более дерзкую политику на внешнем контуре», – рассуждает собеседник.

    «Ситуация усугубляется и пробуксовкой инициатив по модернизации ядерной триады Штатов. То есть Вашингтон рискует значительным образом отстать в сфере сдерживания от Москвы или Пекина, что, вероятно, хорошая новость для России. Пока мы обладаем большой степенью защиты в случае первого удара со стороны потенциального противника, что само по себе вынуждает Белый дом сохранять с нами более-менее рабочие отношения», – заключил Анпилогов.

    Главное
    Гипермаркет в Енакиево в ДНР уничтожен в результате атаки БПЛА ВСУ
    Белоусов анонсировал открытие памятника военным Росии и КНДР в Курске
    Steigan: Атаки на порты Рени и Измаил приблизили морскую блокаду Украины
    На Украине наказали школьниц за танцы под русскую музыку
    Индия впервые за 96 лет решила определить кастовый состав населения
    Купальный сезон в Москве официально завершен
    Студенты начали отправлять на учебу ИИ-агентов вместо себя

    Россия ставит под контроль экспорт зерна

    В России создают специальный штаб для экспорта зерна в условиях ограничения логистики. Ночные удары по Новороссийску на этой неделе остановили крупнейшие зерновые терминалы. Альтернативные маршруты частично разгрузят южное направление, однако полностью решить проблему им не под силу. Что ждет российских фермеров? Подробности

    Перейти в раздел

    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

    Перейти в раздел

    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский поднял уровень украинофобии в Польше

    Польско-украинские отношения продолжают ухудшаться. Большинство поляков выступают за выдворение из страны неработающих украинцев призывного возраста. Также в Польше заметно выросло количество преступлений против украинцев на почве ненависти. На этом фоне Владимир Зеленский решил запустить пиар-кампанию для восстановления доверия поляков и улучшения имиджа Украины. Чего ждать от этой идеи и что будет с военной поддержкой со стороны Польши? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Можно ли спилить дерево на своем участке в 2026 году: когда нужно разрешение и какой штраф

      Спилить дерево на своем участке в 2026 году можно не всегда: многое зависит от категории земли, местных правил благоустройства, статуса дерева, охранных зон и того, не относится ли растение к редким или краснокнижным видам. На обычном участке ИЖС или СНТ плодовые и декоративные деревья чаще всего убирают без порубочного билета, но если дерево растет на муниципальной земле, в лесном фонде, в охранной зоне, относится к редким видам или находится за границами участка, самовольная вырубка может обернуться административным штрафом, возмещением ущерба или уголовной ответственностью. Рассказываем, какие деревья нельзя рубить без разрешения, как проверить статус земли и когда нужно обращаться в администрацию.

    • Что приготовить из кабачков в 2026 году: рецепты на сковороде, в духовке, быстро и вкусно

      Кабачки можно жарить на сковороде, запекать в духовке, тушить, фаршировать, добавлять в оладьи, запеканки, икру, салаты и заготовки на зиму. В сезон это один из самых удобных овощей для быстрых и недорогих блюд: молодые кабачки готовятся за 15–30 минут, хорошо сочетаются с сыром, чесноком, фаршем, помидорами, зеленью, сметаной и специями. Рассказываем, что приготовить из кабачков быстро и вкусно, какие рецепты подойдут на каждый день, как выбрать молодые плоды и чем отличаются блюда на сковороде, в духовке и без жарки.

    • Яблочный Спас – 2026: красивые открытки и поздравления с праздником 19 августа

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников, который в народной традиции называют Яблочным Спасом. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и слова поздравлений с Яблочным Спасом 2026, которые можно отправить родным, друзьям и близким.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации