Как Россия пробьет американский «Золотой купол»

Tекст: Игорь Гарнов

Система ПРО США в ее современном состоянии носит имя «стратегическая» лишь потому, что способна перехватывать боевые части межконтинентальных (стратегических) баллистических ракет (МБР). Однако она не может обеспечить полной защиты территории всей страны.

Будучи построена с использованием наземных перехватчиков на основе ракет GBI, она рассчитана на отражение случайного (единичного) либо ограниченного удара. Ее возможности по перехвату МБР ограничиваются в лучшем случае примерно двадцатью целями при расходе в две ракеты на цель. Для МБР с разделяющимися головными частями это соответствует боевой нагрузке 2-6 ракет. Однако любой серьезный удар по территории США задействует сотни МБР, которые будут нести на борту средства преодоления ПРО, а также различные системы РЭБ. Даже при 100-процентной эффективности работы американской ПРО – что технически невозможно – она просто захлебнется от такого количества целей, исчерпав свой боекомплект в первые же минуты массированного удара.

Противоракеты SM-3 морского базирования и наземный комплекс THAAD к стратегической ПРО относить было бы не вполне корректно. Их ниша – перехват ракет средней и промежуточной дальности. В отражении подлинно стратегического массированного удара их возможности стремятся к нулю.

Но теперь в Белом доме заявляют о начале создания новой системы стратегической ПРО США с кодовым названием «Золотой купол». Говорится, что ее эффективность будет гораздо выше. Первые варианты данной системы ПРО уже направлены на рассмотрение главы Пентагона.

Возможно ли это? Как можно осуществить прикрытие всей территории такой большой страны непроницаемым щитом? Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к некоторым моментам в истории создания ПРО США.

«Звездные войны» Рейгана, несмотря на заявления о прекращении соответствующих разработок, на деле не прекращались никогда.

Просто амбиции при разработке систем ПРО не соответствовали техническим возможностям, которыми располагали в середине 1980-х даже ведущие сверхдержавы. В памяти обывателя остались преимущественно близкие к фантастическим проекты: рентгеновские лазеры с ядерной накачкой, орбитальные ускорители частиц, рельсотроны и другие столь же экстравагантные разработки. Подавляющее большинство таких «революционных» идей не дошли даже до стадии прототипов. Уже в самом начале программы «звездных войн», в середине 1980-х, США перешли к исследованию более практичных и сравнительно простых средств поражения орбитального базирования.

Первый эскизный проект такой системы назывался Smart Rocks. По сути, он представлял собой тяжелую орбитальную станцию (так называемый гараж), вооруженную большим количеством легких противоракет. Эта концепция была признана уязвимой, поскольку уничтожение даже одной такой орбитальной станции пробивало значительную брешь в обороне. Одновременно с этим выяснилось, что ракеты не получается сделать легкими, а системы наведения и маневрирования в космосе потребуется разрабатывать заново.

Второй проект получил название Brilliant Pebbles. Идейно он наследовал программе Smart Rocks, но вместо нескольких крупных боевых орбитальных станций предусматривал вывод на орбиту большой группировки собственно противоракет в индивидуальных капсулах. В мирное время эти противоракеты находились бы на своих дежурных орбитах, а в случае обнаружения массированного удара приступали к перехвату МБР противника практически сразу после их выхода в космическое пространство.

Программа Brilliant Pebbles была вполне реалистична, но чрезмерно дорога. Для прикрытия территории США в космосе необходимо было разместить более 7000 капсул-перехватчиков. Такими мощностями в те времена космические силы США и НАСА не располагали. Но и эта программа не была полностью закрыта.

«Звездные войны» 1980-х не ограничивались разработкой средств поражения. Важнейшим их компонентом были новые системы слежения и целеуказания космического базирования. Речь идет о проекте Brilliant Eyes, позже переименованном в SBIRS. Эта система создавалась как в геостационарном варианте (для обзора значительных пространств), так и в низкоорбитальном SBIRS LEO.

Как и Brilliant Pebbles, программа SBIRS LEO столкнулась со значительными техническими сложностями. Тем не менее в ее рамках были построены и испытаны действующие прототипы, которые подтвердили возможность сопровождать баллистические цели и формировать целеуказание для элементов ПРО. Но полномасштабное развертывание системы требовало не нескольких спутников на орбите, а нескольких сотен. Такими возможностями США не располагали даже в начале 2000-х, когда испытывались прототипы SBIRS.

Однако прямо на наших глазах все снова меняется – благодаря стараниям американского предпринимателя и инженера Илона Маска и его компании SpaceX. Группировка его спутниковой системы Starlink в апреле 2025 года насчитывает свыше 5200 спутников на орбите, а всего было выведено более 6000. Полный планируемый состав группировки – не менее 12 000 спутников.

Спутники группировки Starlink начали размещать в космосе в 2020 году. Таким образом, SpaceX ежегодно выводила на орбиту более 1000 сложных по начинке спутниковых систем. Одновременно было отлажено их серийное производство, системы связи и управления группировкой, элементы наземной инфраструктуры. Их боевую ценность в роли глобальной помехозащищенной системы связи мы воочию наблюдаем на Украине.

Перед нами отлаженная система крупносерийного производства спутниковых платформ и массового их вывода на индивидуальные орбиты. И это именно то, чего не хватало для успешной реализации программам Brilliant Pebbles и SBIRS LEO.

Конечно, новая система стратегической ПРО США будет формально выбрана по итогам рассмотрения конкурсных заявок. Но мы можем считать этот конкурс скорее формальностью, поскольку общая архитектура будущего проекта уже определена 40-летней историей исследований и разработок. Детали проводимого конкурса относятся скорее к распределению финансирования между различными заинтересованными корпорациями, выбором подрядчиков по компонентам системы и уточнению контуров реализации. Кроме того, чтобы подчеркнуть инновационность, будут изменены названия – например, SBIRS LEO уже получила перспективное наименование NG OPIR, то есть постоянно висящая над Землей система ИК-сенсоров нового поколения. В итоге с высочайшей вероятностью новая система ПРО США станет переизданием Brilliant Pebbles и Brilliant Eyes версии 2.0, с использованием новой элементной базы.

Такое решение не лишено изящества. Все необходимые технологии уже прошли испытания на уровне прототипов – остается только опытно-конструкторская отработка и организация крупносерийных производств.

Основной боевой элемент системы тоже имеется – это кинетический перехватчик EKV, который ныне стоит на ракетной платформе GBI. Более того, здесь возможны варианты. Например, разработанный для SM-3 малогабаритный боевой блок LEAP в варианте космического базирования избавляется от своей главной проблемы: невысокой досягаемости используемой ракетной платформы, ограниченной энергетикой зенитной ракеты, на основе которой она разработана. Возможно, в составе развертываемых орбитальных средств поражения будут использованы оба варианта кинетических перехватчиков: тяжелый EKV большой дальности для перехвата на среднем участке траектории и легкий LEAP со сравнительно небольшой дальностью для локального повышения плотности прикрытия на широтах континентальных США.

Система датчиков, наследующая Brilliant Eyes и SBIRS LEO, тоже испытана. Она не дошла до серийного производства не столько потому, что была слишком сложной, а потому, что отсутствовали возможности для массового вывода на орбиту сотен спутников. Опыт развертывания сети Starlink здесь может быть использован в полной мере.

Сеть обмена тактической информацией, которая во времена проектирования Brilliant Pebbles была тяжеловесной и дорогой, уже существует – это и есть Starlink.

Достаточно подключить все созвездие боевых платформ и сенсоров к спутниковому интернету в закрытом контуре. При этом вся система связи приобретает еще и дополнительные характеристики помехозащищенности, поскольку не использует никаких наземных ретрансляторов, а связь на орбитах в прямой видимости спутниковых платформ может осуществляться с использованием лазерных систем, которые невосприимчивы к воздействию РЭБ. Такие приемопередатчики уже прошли испытания в составе Starlink и производятся серийно. Их установка на будущие боевые спутниковые платформы является тривиальной технической задачей.

У будущего «Золотого купола», скорее всего, появятся и другие эшелоны обороны, включая наземные ракетные комплексы объектовой ПРО. Но концептуальной его основой почти наверняка станет идея Brilliant Pebbles 2.0, возможно, уточненная с учетом возможностей современных датчиков и алгоритмов распознавания образов, которые ныне принято связывать с модным направлением искусственного интеллекта. Развитие элементной базы позволит также облегчить комплекс датчиков и боевых элементов системы, упрощая их серийное производство в сравнении с технологиями 1980-х годов и позволяя упаковать в пакет для вывода на орбиту не единицы, а десятки спутниковых платформ.

Главными преимуществами системы станут ее серийность, воспроизводимость и расширяемость. Начать развертывание можно с сотен элементов, постепенно насыщая спутниковую группировку до расчетно-необходимых 7000 и более, что позволит планомерно наращивать возможности создаваемой ПРО, пользуясь модульным принципом ее построения.

Данный анализ подтверждается свежей публикацией Reuters, где утверждается, что в конкурсе на создаваемую инфраструктуру будущего «Золотого купола» фаворитом на роль генерального подрядчика является компания SpaceX. Упоминаются также компании Palantir и Anduril. Вероятно, они займутся производством системы сенсоров и отработкой алгоритмов управления, в то время как SpaceX обеспечит массовый вывод создаваемых элементов системы на орбиту. То есть основа «Купола» будет космической, а не наземной.

Будет ли такой «Золотой купол» непробиваемым? Нет. Отечественные комплексы преодоления ПРО в их современном состоянии включают в себя не только ложные цели и помехопостановщики, но и средства физического противодействия элементам ПРО. То есть в массированном ударе мы способны просто пробить себе путь к цели за счет незначительного сокращения доставленной к ней боевой нагрузки.

Но этот путь доступен только элите ядерного клуба, да и создаваемая система не заявляется как надежное средство противодействия хорошо спланированному массированному ядерному удару. Однако ее возможности многократно превосходят уже развернутые в США системы ПРО наземного базирования. Кроме того, она изначально создается как расширяемая система.

Reuters указывает численность первого эшелона спутниковой группировки в 400-1000 орбитальных платформ. Такая сеть глобального охвата будет способна перехватить до 150 боевых блоков, что примерно соответствует ядерному потенциалу баллистического удара Великобритании, Индии, Франции – но не России. Но даже первый эшелон системы надежно перекрывает возможности атаки территории США со стороны КНДР или Ирана. Если ориентироваться на объемы серийного производства спутниковых платформ Starlink, время на развертывание первого эшелона можно оценить в два года, либо немногим более.

Но этот эшелон точно не станет последним. Амбиции ПРО США едва ли простираются до обеспечения абсолютной защиты от удара со стороны ядерной сверхдержавы, но вполне могут перекрыть либо ослабить до минимума возможный удар со стороны Китая, потенциал которого сейчас оценивается в 350-400 боевых блоков. Отражение такого удара – а это все, что есть у Китая – становится реалистичным с вводом в эксплуатацию второй очереди создаваемого «Золотого купола». Это может произойти уже в течение пяти-семи лет. В свете сменившегося вектора внешней политики США именно противодействие стратегическому потенциалу Китая и станет с наибольшей вероятностью ключевой целью развертывания и производства элементов «Золотого купола» в среднесрочной перспективе.