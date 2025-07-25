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    Зеленский сносит остатки демократической «крыши»
    25 июля 2025, 08:46 Мнение

    Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Обыски СБУ в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины – не просто рядовой скандал. При тотальной зависимости от финансовой и военной помощи Запада украинская власть, тем не менее, с 2014 года неоднократно предпринимала попытки защитить свою автономию во внутренней политике. С надстройкой в виде НАБУ и САП боролся, однако неудачно, Петр Порошенко. Эти структуры достались в наследство Зеленскому, и вот теперь его очередь демонстрировать украинскую фигу в кармане западным кураторам.

    Повод для атаки прозаичен: НАБУ посмело тронуть ближайшее окружение президента. Под подозрением – вице-премьер Чернышов, входящий в окружение Зеленского. На горизонте замаячило и дело против Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского. Для команды с Банковой это красная линия. Но одного повода мало – нужна была если не санкция, то молчаливое согласие Вашингтона на разгром антикоррупционных органов. И Трамп такое согласие дал.

    Дело в том, что антикоррупционные органы – продукт эпохи демократов, которые использовали их не только против украинских чиновников, но и в борьбе с самим Трампом. Дело американского политтехнолога Пола Манафорта, работавшего на Трампа, конструировалось силами НАБУ. А потому у нынешнего хозяина Белого дома к НАБУ и САП личная неприязнь. Зеленский, пообещав лояльность и контроль над ресурсами, превратил эту ненависть в свой козырь. Трамп молчаливо одобрил зачистку «агентов Демпартии» в Киеве. Европа, опасаясь удара по военной помощи, возражает, но – с оглядкой на Вашингтон – вяло.

    НАБУ и САП – инородное тело в украинской правоохранительной системе. Созданные под давлением США и ЕС, они получили мандат «присматривать» за высшими чиновниками, параллельно МВД, Генпрокуратуре и СБУ. Их цель – держать элиту в узде через коррупционные дела. Но с самого начала НАБУ и САП вели войну на два фронта: против коррупционеров и друг против друга. Эти структуры стояли не над традиционной системой силовых органов, а как бы сбоку, создавая двоевластие в среде с огромным силовым ресурсом и амбициями.

    Вспомним перестрелку 2018 года: спецназ НАБУ штурмует здание САП, обвиняя коллег в срыве операций. Тогда глава СБУ Василий Вовк едко предложил: «Отправить всех в штрафбат!» Конфликт вышел за рамки профессионализма: за НАБУ стоял Порошенко, за САП – Аваков (бывший всесильный глава МВД Украины). Двоевластие превратило антикоррупционеров в политическое оружие кланов. И сегодняшняя СБУ не без удовольствия вяжет и кладет на пол ранее неприкасаемых детективов НАБУ.

    Разгром антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко. Оба политика все еще пользуются определенной поддержкой европейских (в частности германских) элит, однако без поддержки на местах окажутся неспособными сопротивляться напору администрации Зеленского. Их устранение позволит Зеленскому действовать без оглядки на потенциальный внутренний путч. Что, в свою очередь, развяжет ему руки как в случае заключения невыгодного для Украины мира, так и в случае решения продолжать войну до последнего украинца.

    С высокой долей вероятности можно предположить, что следующими целями Банковой станут популярные лидеры праворадикальной тусовки. В частности, основатель неонацистского полка «Азов»* Андрей Билецкий, ныне возглавляющий 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ. Если Порошенко или Кличко захотели бы организовать бунт против Банковой, воспользовавшись кризисом власти (например, в случае обрушения фронта), то силовую поддержку бунту могли бы обеспечить такие люди, как Билецкий, или популярные командиры «Азова»* вроде Дениса Прокопенко, которые повели бы за собой не только своих прямых сторонников, но и отдельные части ВСУ.

    С точки же зрения Трампа, ему для управления Зеленским не нужны прокладки в виде антикоррупционных органов или грантовых активистов. После известного скандала в Белом доме Зеленский принес Трампу своеобразную присягу в части решений войны и мира. Единственным условием такой присяги мог быть только полный контроль Зеленского над внутренним контуром, обеспечивающий не только сохранение его власти, но и личную безопасность.

    *признан в России экстремистской организацией и запрещен

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