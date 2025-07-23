Протесты на Украине как важный симптом

Массовые акции в украинских городах против законопроекта № 12414 о лишении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) являются интересными, потому что фиксируют важные изменения во внутриукраинской повестке.

Эрозия мобилизации. Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем. Неслучайно в последнее время в Киеве начали проходить акции протеста ветеранов и родственников военных. Давление в украинском котле росло несколько лет – и теперь начинает прорываться. Если пар не выпустить, может рвануть в отдельных сферах.

Внутриэлитная фронда. Протестные акции будут приводить к усугублению внутриэлитных расколов. Примечательно, что Кличко уже отметился на акции в Киеве. Оппоненты Зеленского обязательно будут пытаться играть на общественном недовольстве. А учитывая общую усталость обычных граждан от конфликта, игра на противоречиях становится благодатной почвой для зарабатывания политического капитала.

Страшилки не работают. Маркировка критиков власти «агентами Кремля» работала в первые годы конфликта. За счет этого приема офис серьезно зачистил политическую поляну. Но у любого инструмента есть ресурс, и пределы данного приема уже видны. Тенденция будет усиливаться. Скоро подобные уловки будут восприниматься с раздражением.

Поколенческий сдвиг. Судя по кадрам с митингов, протестуют совсем молодые ребята. Отчасти это связано со зверствами ТЦК, сотрудники которых винтили граждан даже в храмах во время Пасхи. Однако также значимым фактором является и то, что действующая власть украла у молодежи всякие надежды на будущее, и эта молодежь, подрастая, начинает задавать вопросы. Зеленский пришел в 2019-м, когда современным двадцатилетним не было и 14 лет. Темы несменяемости власти и отсутствия перспектив для улучшения ситуации в этой возрастной группе особенно чувствительны.

Все это, конечно, не значит, что мы наблюдаем «опрокидывающий протест». У украинского режима широкий арсенал репрессивных методов. Однако симптомы деструктивных процессов очевидны.

Понаблюдаем.

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