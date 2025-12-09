Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

Урсула фон дер Ляйен в очередной раз проявила важную откровенность. По словам председателя Еврокомиссии, решение об использовании замороженных российских активов в целях финансирования Украины «является ключевым актом для обороны Евросоюза».

В дело вступила «тяжелая артиллерия». Сказывается сильный цейтнот. Необходимого согласия между странами ЕС по данному вопросу все еще нет, а уже на следующей неделе – 18-19 декабря – планируется важнейший саммит ЕС, на котором необходимо принять решение. Потом – долгожданные рождественские каникулы. Жизнь замрет. А тут еще и Трамп вмешивается со своим планом.

Поэтому заявления для широкой публики становятся все более тревожными, а аргументы для несогласных – все откровеннее. Приходится действовать с особым нажимом, невзирая на последствия. Логика процесса понятна. Впрочем, как и логика содержания.

Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной? Самая что ни на есть прямая.

В политике, бизнесе, криминальном мире и прочих специфических сферах деятельности, как известно, в критических ситуациях создают демонстративное коллективное действие. Чтобы «повязать участников круговой порукой», обеспечить персональную ответственность каждого из участвующих в принятии решения, даже если он с этим решением и не согласен.

Стоит принять к сведению – оборона Евросоюза, его будущее и возможное участие в войне, по логике его высшего руководства, основывается в первую очередь на формировании коллективной ответственности за воровство российских денег. Просто и понятно. Цинично и практично. Как и все в этом мире.

