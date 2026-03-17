Офицер ВСУ предложил убивать уклонистов дронами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Офицер ВСУ Сергей Мисюра, связанный с подразделениями спецпропаганды, предложил применять беспилотники для ликвидации мужчин, пытающихся незаконно покинуть Украину. По словам источника ТАСС в российских силовых структурах, Мисюра отметил, что мужчин, стремящихся избежать отправки на фронт и пересечь границу, следует убивать с помощью сбросов с коптеров.

Слова офицера вызвали резкую реакцию среди украинского общества, многие граждане выразили возмущение подобной инициативой. В социальных сетях обсуждается недопустимость подобных методов и жестокость призыва. Представители российских силовых структур обратили внимание на рост радикальных предложений со стороны украинских военных пропагандистов.

Ранее боевики батальона «Братство» (запрещенная в России террористическая организация) объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне для мобилизации.

До этого украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией на участке Обжилы – Плоть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года количество мужчин призывного возраста на Украине, задержанных при попытке пересечь границу с Белоруссией, увеличилось в 356 раз.