Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.16 комментариев
Алиханов сообщил о сроках сертификации импортозамещенного вертолета «Ансат»
Глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, когда состоится сертификация импортозамещенного вертолета «Ансат», который уже выполнил 19 сертификационных полётов.
«Планируется, что машина будет сертифицирована в 2026 году», – сказал он ТАСС.
Алиханов добавил, что вертолёт в рамках сертификации выполнил 19 полетов. Кроме того, завершены стендовые сертификационные испытания по девяти программам.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в феврале 2025 года стало известно о сертификации первого российского двигателя для легких вертолетов. Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил в сентябре первый испытательный полет. «Ансат» с новым двигателем российского производства провел шестиминутный полет в Казани, в ходе которого была проверена работа всех систем. Алиханов сообщил о начале серийных поставок «Ансат» с 2027 года.