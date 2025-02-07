Стало известно о сертификации первого российского двигателя для легких вертолетов

ОДК получила сертификат на российский двигатель ВК-650В для вертолетов «Ансат»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в госкорпорацию «Ростех», получила сертификат типа на первый отечественный авиадвигатель ВК-650В для легких вертолетов, сообщает ТАСС. Церемония вручения сертификата состоялась на предприятии «ОДК-Климов» в Петербурге. Это событие знаменует значительный шаг в развитии отечественного авиастроения и заменяет иностранные аналоги для вертолетов «Ансат» и Ка-226Т.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил: «Сегодня получен сертификат на отечественный двигатель ВК-650В для вертолетов легкого класса». Двигатель готов к серийному производству и будет использоваться не только в вертолетах «Ансат», но и в других машинах легкого класса. Сертификат подтверждает соответствие двигателя необходимым требованиям безопасности и летной годности.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что первый полет импортозамещенного вертолета «Ансат» запланирован на апрель 2025 года. На сегодняшний день завершен ряд критически важных испытаний, включая тесты на статическую прочность винта. Вертолетная авиация в России имеет стратегическое значение, и в прошлом году вертолетами было перевезено около 780 тыс. пассажиров.

Первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков подчеркнул, что разработка и сертификация двигателя ВК-650В были осуществлены в сжатые сроки – всего за пять лет. Он отметил, что с введением санкций и уходом зарубежных поставщиков потребность в таких силовых установках значительно возросла, и отечественные инженеры успешно справились с задачей. В линейке теперь появился отечественный двигатель для легких вертолетов, что укрепляет перспективные программы России в этой области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый авиадвигатель будет использоваться в российских самолетах и вертолетах, таких как Ми-8 и «Ансат». В производстве этих вертолетов обнаружили использование поддельной резины для изготовления прокладок топливной системы, что привело к заведению уголовного дела. Компания Ростех импортозаместила аудиогарнитуры для гражданской авиации.