Глава комитета Госдумы Толстой назвал Европу проигравшей стороной на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Мнение европейских стран не будет приоритетным в вопросе завершения конфликта на Украине, поскольку они с самого начала противостояния полностью солидаризировались с Киевом, передает ТАСС.

«Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал Толстой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал новый европейский кредит препятствием для урегулирования конфликта.

Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.