Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Толстой назвал Европу проигравшей стороной в украинском конфликте
Глава комитета Госдумы Толстой назвал Европу проигравшей стороной на Украине
Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.
Мнение европейских стран не будет приоритетным в вопросе завершения конфликта на Украине, поскольку они с самого начала противостояния полностью солидаризировались с Киевом, передает ТАСС.
«Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал Толстой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.
В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал новый европейский кредит препятствием для урегулирования конфликта.
Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.