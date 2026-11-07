Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Буданову пригрозили штрафом за использование русского языка
Языковой омбудсмен Ивановская пригрозила Буданову штрафом за русский язык
Уполномоченный Украины по языковым вопросам Елена Ивановская сообщила о наложении штрафа на главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* (внесен в список террористов и экстремистов) за публичное общение на русском языке.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* понесет административную ответственность за обращение к 14-летнему подростку на русском языке. О скорой уплате штрафа сообщила уполномоченный Украины по языковым вопросам Елена Ивановская, передает ТАСС.
«Все надлежащие юридические процедуры уже запущены: госконтроль продолжается в соответствии с установленным порядком, коммуникация с фигурантом инцидента состоялась – спокойно, без лишнего пафоса и в пределах правового поля. Факт нарушения признан без попыток найти оправдание, предусмотренный законом штраф будет уплачен в определенные сроки», – написала омбудсмен.
Видеозапись, на которой глава офиса Зеленского общается с подростком по-русски, появилась в сети 2 ноября и вызвала возмущение украинских пользователей.
Курс на открытое вытеснение русского языка проводится на Украине с 2014 года. Власти запрещают русскоязычные произведения искусства и требуют от школьников использовать только государственный язык даже на переменах, однако граждане продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская выписала штраф депутату Верховной рады Александру Фельдману за использование русского языка в рекламе в социальных сетях.
Ивановская подала жалобу на сотрудников военной разведки за использование русского языка во время вооруженного конфликта с представителями Службы безопасности Украины в Киеве.
Языковой омбудсмен пригрозил штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ