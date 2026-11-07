Языковой омбудсмен Ивановская пригрозила Буданову штрафом за русский язык

Tекст: Вера Басилая

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* понесет административную ответственность за обращение к 14-летнему подростку на русском языке. О скорой уплате штрафа сообщила уполномоченный Украины по языковым вопросам Елена Ивановская, передает ТАСС.

«Все надлежащие юридические процедуры уже запущены: госконтроль продолжается в соответствии с установленным порядком, коммуникация с фигурантом инцидента состоялась – спокойно, без лишнего пафоса и в пределах правового поля. Факт нарушения признан без попыток найти оправдание, предусмотренный законом штраф будет уплачен в определенные сроки», – написала омбудсмен.

Видеозапись, на которой глава офиса Зеленского общается с подростком по-русски, появилась в сети 2 ноября и вызвала возмущение украинских пользователей.

Курс на открытое вытеснение русского языка проводится на Украине с 2014 года. Власти запрещают русскоязычные произведения искусства и требуют от школьников использовать только государственный язык даже на переменах, однако граждане продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская выписала штраф депутату Верховной рады Александру Фельдману за использование русского языка в рекламе в социальных сетях.

Ивановская подала жалобу на сотрудников военной разведки за использование русского языка во время вооруженного конфликта с представителями Службы безопасности Украины в Киеве.

Языковой омбудсмен пригрозил штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.