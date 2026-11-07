Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Суд в Москве арестовал похитителей пакета с 7 млн рублей
Прокуратура: В Москве арестовали отобравших у прохожего 7 млн рублей грабителей
Столичный суд отправил под стражу двух молодых людей, которые вырвали из рук прохожего на проспекте Вернадского пакет с крупной суммой денег и скрылись.
Злоумышленники заранее узнали о наличии у потерпевшего крупной суммы наличных и подкараулили его возле одного из жилых домов на проспекте Вернадского. Они вырвали у мужчины из рук пакет, в котором находилось более 7 млн рублей, после чего скрылись с места преступления, сообщает прокуратура Москвы.
В надзорном ведомстве уточнили, что фигурантами уголовного дела стали двое юношей 2005 и 2008 годов рождения. Им предъявлено обвинение по статье о грабеже, дальнейшее расследование взято на контроль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу столичная полиция зафиксировала хищение дистанционными аферистами 450 млн рублей у жительницы Москвы.
Ранее двое молодых людей в столичном парке под угрозой оружия похитили у сверстников карнавальные маски и аксессуары на 37 тыс. рублей.