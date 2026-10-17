Работавшая няней москвичка получила 15 суток за подножки и плевки в прохожих

Суд в Москве арестовал на 15 суток женщину за подножки и плевки в прохожих

Tекст: Дмитрий Зубарев

Женщина нарушала общественный порядок на улице, плевалась в прохожих, толкала их, ставила подножки, сопровождая действия матом, а на замечания окружающих не реагировала, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

В суде она вину отрицала и утверждала, что в деле нет события и состава правонарушения, а задержали ее якобы при других обстоятельствах. Арестованная уточнила, что работает няней.

«Назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», – говорится в материалах.

Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве, попытки оспорить решение в апелляционном порядке не увенчались успехом.

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