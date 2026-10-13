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    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    13 октября 2026, 10:54 • Новости дня

    Сбитая грузовиком пиар-директор «Москвички» потребовала 1,5 млн рублей

    Сбитая на Ходынке пиар-директор потребовала 1,5 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская заявила гражданский иск о компенсации морального вреда на 1,5 млн рублей к водителю грузовика, сбившему ее на пешеходном переходе в Москве.

    «Мною заявлен гражданский иск к обвиняемому в размере 1,5 млн рублей», – сообщила Чаковская в Пресненском суде, передает РИА «Новости».

    Потерпевшая отметила, что после аварии виновник ДТП с ней не связывался, извинений не приносил и помощи в лечении не предлагал. Чаковская рассказала, что 11 августа подошла к нерегулируемому пешеходному переходу на Ходынской улице, а сам момент наезда грузовика не помнит. В больнице с тяжелыми травмами, включая переломы девяти ребер и основания черепа, она провела около месяца.

    Водитель грузовика скрылся с места происшествия, но позже был задержан и помещен под домашний арест. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью и сопряженное с оставлением места ДТП. По словам адвоката обвиняемого, фигурант частично признает вину и утверждает, что уехал, так как не заметил удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее девушка на BMW сбила пешехода на проспекте Вернадского в Москве.

    Также водитель грузовика насмерть сбил мальчика на пешеходном переходе.

    До этого водитель иномарки совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе в Капотне.

    13 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года, свидетельствуют официальные данные.

    В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников, что делает эту попытку атаки одной из самых массовых с начала года, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

    Самая масштабная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда средства ПВО уничтожили более 1,6 тыс. дронов, из которых 450 сбили на подлете к столице. В числе других крупных инцидентов назывались налеты 8–9 октября, когда летели 403 аппарата, и 15–16 августа, когда было запущено 600 дронов.

    Напомним, с вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых на подлете к городу БПЛА выросло до 48.

    Вечером в понедельник были уничтожены 10 летевших на Москву беспилотников.

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    11 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    В Москве и Подмосковье произошел сбой в приложении «Яндекс Go»

    Пользователи в Москве и Подмосковье сообщили о сбое в приложении «Яндекс Go»

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве и Московской области у пользователей возникли трудности с вызовом такси через приложение «Яндекс Go».

    При попытке выбрать маршрут во всех тарифах появляется сообщение об отсутствии свободных машин. Если заказ все же удается оформить, поиск вскоре прерывается уведомлением «Вы приехали», передает РИА «Новости».

    Кроме того, в разделе «Еда» приложения отображается сообщение о техническом сбое.

    В ночь на воскресенье атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире.

    В пятницу в Москве уже происходил сбой в работе приложения «Яндекс Go». В тот же день «Яндекс» предупредил о возможных неполадках в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    11 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще 11 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы. Ранее системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников.

    Еще 11 направлявшихся к российской столице дронов были ликвидированы. «Уничтожены еще 11 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Сергей Собянин «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников.

    Военные уничтожили два аппарата на подлете к столице.

    В субботу средства противовоздушной обороны перехватили еще 15 беспилотников.

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    13 октября 2026, 04:28 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника силы ПВО уничтожили 48 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Отражена атака 15 БПЛА, летевших на Москву», – написал мэр Москвы в «Максе».

    После этого, по словам главы города, были сбиты еще десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Затем Собянин сообщил об уничтожении еще 13 беспилотных летательных аппаратов.

    Он указал, что экстренные службы работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник ПВО сбила десять летевших на Москву беспилотников.

    В воскресенье системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    11 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщила в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Жуковский (Раменское) и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже в стандартный режим работы вернулись аэропорты Внуково и Домодедово.

    Вечером воскресенья Росавиация сообщила, что четыре аэропорта Москвы ввели временные ограничения полетов. На запасные аэродромы ушли более 25 летевших в Москву самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 479 украинских беспилотников над 18 регионами страны, а вечером стало известно, что силы ПВО ликвидировали 21 летевший на Москву БПЛА.

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    10 октября 2026, 15:49 • Новости дня
    Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП на западе Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В аварии с мотоциклом на западе Москвы погибла женщина-пассажир, столичная Госавтоинспекция сообщила о происшествии на Сколковском шоссе.

    На западе Москвы произошла авария, в результате которой погибла пассажирка мотоцикла, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

    По предварительным данным, на Сколковском шоссе в районе дома 30 водитель мотоцикла не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

    «В результате дорожной аварии женщина-пассажир мотоцикла скончалась», – сообщили в Госавтоинспекции.

    В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на этой неделе ребенок погиб в аварии на западе Москвы.

    В прошлое воскресенье мотоциклист погиб в результате ДТП в подмосковном Подольске.

    До этого в аварии с мотоциклом в центре Москвы погиб человек.

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    10 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Рублево-Архангельская линия метро Москвы стала первой цифровой веткой

    Рублево-Архангельская линия столичного метро стала цифровой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рублево-Архангельская линия столичного метрополитена стала лидером среди других веток по количеству цифровых элементов навигации.

    На Рублево-Архангельской линии московского метро установили 160 инновационных указателей, что сделало ее лидером по числу элементов цифровой навигации, передает РИА «Новости».

    «Рублево-Архангельская линия, запущенная президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным, стала лидером среди других линий метро по числу цифровых навигационных элементов», – сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    Цифровые табло заработали на всех пяти станциях «графитовой» ветки: «Деловом центре», «Шелепихе», «Звенигородской», «Народном Ополчении» и «Бульваре Генерала Карбышева». Больше всего таких экранов – 49 штук – разместили на «Звенигородской». На станции «Деловой центр», ведущей к крупнейшему деловому кластеру Москвы, инновационные указатели появились впервые.

    Вице-мэр добавил, что за два года существования проекта цифровой навигации число линий метро с новыми табло выросло в три раза. Стратегия развития Московского транспорта предполагает, что к 2030 году в подземке появится более 3,4 тыс. инновационных указателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин открыл новую линию метро в Москве.

    Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской линии метро.

     Чуть ранее Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей на этой ветке.

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    10 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Московский пенсионер отдал телефонным мошенникам более 27 млн рублей

    В Москве 85-летний пенсионер отдал мошенникам 27 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве телефонные аферисты под предлогом защиты сбережений убедили 85-летнего мужчину продать гараж и автомобиль, после чего похитили у него более 27 млн рублей.

    В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионера более 27 млн рублей. В мессенджере пожилому мужчине поступило сообщение якобы от работодателя о грядущем звонке правоохранителей. Позже лжеполицейские убедили пенсионера снять все деньги, купить золотые слитки и отдать их курьерам вместе с деньгами от проданного имущества, сообщает прокуратура Москвы.

    Как уточнили в прокуратуре, пожилой москвич находился полностью под контролем аферистов. По указанию телефонного куратора он занял средства у друзей, реализовал машину и гараж, после чего передал все наличные злоумышленникам.

    В ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не предлагают гражданам переводить средства или передавать их курьерам. Сейчас полиция разыскивает причастных к преступлению.

    Ранее суд осудил москвичку за покушение на убийство по указке мошенников. Летом другой столичный пенсионер отдал аферистам миллионы рублей после видеозвонка лжечиновника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники придумали схему обмана пожилых людей с июльскими надбавками.

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    11 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотных аппаратов, направлявшихся к Москве.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье системы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве.

    В субботу военные сбили 15 дронов.

    В пятницу они отразили атаку еще 15 беспилотников на столицу.


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    10 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Москвичей предупредили о сильном ветре до 17 м/с

    Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Москвы призвали горожан и гостей столицы быть внимательными на улицах из-за сильного порывистого ветра, который может достигать 17 м/с.

    До конца дня в столичном регионе ожидается усиление ветра до 17 м/с, сообщает комплекс городского хозяйства мэрии Москвы.

    «Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», – призвали в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Гидрометцентр предупредил о сохранении сильного ветра в Московском регионе. В тот же день в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    В четверг синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму.

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    10 октября 2026, 12:35 • Новости дня
    Собянин назвал состав столичной команды на чемпионат «Абилимпикс»

    В Москве завершился отбор участников национального чемпионата «Абилимпикс»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги городского этапа соревнований «Абилимпикс» и сообщил о включении 154 специалистов в сборную столицы.

    В столичную команду для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» по итогам московского этапа отобраны 154 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на мэра Москвы.

    «Завершился московский этап чемпионата «Абилимпикс-2026»… По итогам соревнований определился состав команды Москвы на Национальный чемпионат «Абилимпикс». На всероссийском конкурсе, который пройдет в столице с 31 октября по 3 ноября, наш город представят 154 профессионала», – заявил Собянин.

    В команду Москвы вошел ветеран спецоперации на Украине Александр Линник, работающий старшим мастером электротехнического цеха в Государственном Кремлевском дворце, а также студент Эльдар Ялалов. Кроме того, столицу представят победители регионального этапа Вячеслав Кондратьев, Дамир Арсланов и Алиса Зотова.

    Всего в финале московских соревнований участвовали 890 жителей города, включая шестерых ветеранов спецоперации. По словам Собянина, задания были приближены к реальным производственным задачам, а в их составлении участвовали работодатели – партнеры чемпионата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Казани подвели итоги чемпионата «Абилимпикс» для ветеранов спецоперации.

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    10 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Рублево-Архангельская линия метро Москвы стала первой цифровой веткой

    Рублево-Архангельская линия столичного метро стала цифровой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рублево-Архангельская линия столичного метрополитена стала лидером среди других веток по количеству цифровых элементов навигации.

    На Рублево-Архангельской линии московского метро установили 160 инновационных указателей, что сделало ее лидером по числу элементов цифровой навигации, передает РИА «Новости».

    «Рублево-Архангельская линия, запущенная президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным, стала лидером среди других линий метро по числу цифровых навигационных элементов», – сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    Цифровые табло заработали на всех пяти станциях «графитовой» ветки: «Деловом центре», «Шелепихе», «Звенигородской», «Народном Ополчении» и «Бульваре Генерала Карбышева». Больше всего таких экранов – 49 штук – разместили на «Звенигородской». На станции «Деловой центр», ведущей к крупнейшему деловому кластеру Москвы, инновационные указатели появились впервые.

    Вице-мэр добавил, что за два года существования проекта цифровой навигации число линий метро с новыми табло выросло в три раза. Стратегия развития Московского транспорта предполагает, что к 2030 году в подземке появится более 3,4 тыс. инновационных указателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин открыл новую линию метро в Москве.

    Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской линии метро.

     Чуть ранее Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей на этой ветке.

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    11 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Синоптик Леус спрогнозировал поздний первый снег в Москве

    Ведущий специалист «Фобоса» Леус предрек поздний первый снег в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что вероятность выпадения первого снега в Москве позже средних многолетних дат крайне велика.

    Выпадение первого снега и формирование снежного покрова в Москве в этом году ожидаются позже обычных сроков, передает ТАСС со ссылкой на метеоролога.

    «В Москве в XXI веке средняя дата выпадения первого снега приходится на 18 октября, а первый временный снежный покров, в среднем, формируется третьего ноября. Высока вероятность, что оба эти явления будут отмечены в столице существенно позднее средних многолетних сроков», – заявил Леус.

    Синоптик добавил, что в регионах Сибири и Дальнего Востока уже активно формируется снежный покров. Наиболее высокие сугробы зафиксированы на станции Бохапча в Магаданской области, где уровень снега достиг 41 сантиметра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

    В четверг специалисты спрогнозировали Центральной России позднюю зиму.

    В понедельник метеорологи рассказали о потеплении в Москве.

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    13 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

    В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.

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    11 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    На запасные аэродромы ушли более 25 летевших в Москву рейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за временных ограничений по безопасности в московских аэропортах более 25 летевших в столицу самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы в другие города.

    Более 25 направлявшихся в Москву самолетов совершили посадки на запасных аэродромах в связи с ограничениями в столичных аэропортах, пишет ТАСС.

    В Шереметьево не смогли приземлиться 11 рейсов из Саратова, Перми, Петербурга, Монастира, Антальи, Нальчика, Уфы, Самары, Ташкента и Екатеринбурга. «Рейсы направлены в Нижний Новгород, Петербург, Казань, Самару и Ярославль», – пояснили в аэропорту.

    Еще девять самолетов, следовавших во Внуково из Самары, Сабетты, Ульяновска, Ухты, Петербурга и Махачкалы, ушли на запасные аэродромы. Кроме того, шесть рейсов в Домодедово из Баку, Екатеринбурга, Новосибирска, Ташкента, Самарканда и Оша временно приземлились в Нижнем Новгороде, Казани и Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу аэропорт Нижнего Новгорода принял 18 летевших в Москву рейсов.

    В тот же день аэропорт Жуковский изменил расписание рейсов из-за ограничений.

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      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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      Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    • Илья Ухов Илья Ухов
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      Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

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      Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

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    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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