Сбитая грузовиком пиар-директор «Москвички» потребовала 1,5 млн рублей

Сбитая на Ходынке пиар-директор потребовала 1,5 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мною заявлен гражданский иск к обвиняемому в размере 1,5 млн рублей», – сообщила Чаковская в Пресненском суде, передает РИА «Новости».

Потерпевшая отметила, что после аварии виновник ДТП с ней не связывался, извинений не приносил и помощи в лечении не предлагал. Чаковская рассказала, что 11 августа подошла к нерегулируемому пешеходному переходу на Ходынской улице, а сам момент наезда грузовика не помнит. В больнице с тяжелыми травмами, включая переломы девяти ребер и основания черепа, она провела около месяца.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия, но позже был задержан и помещен под домашний арест. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью и сопряженное с оставлением места ДТП. По словам адвоката обвиняемого, фигурант частично признает вину и утверждает, что уехал, так как не заметил удара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее девушка на BMW сбила пешехода на проспекте Вернадского в Москве.

Также водитель грузовика насмерть сбил мальчика на пешеходном переходе.

До этого водитель иномарки совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе в Капотне.