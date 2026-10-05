Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.2 комментария
Подозреваемого в расчленении трех женщин задержали в Нижнем Новгороде
МВД: В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве трех женщин
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Нижнем Новгороде мужчины, в багаже которого сотрудники Госавтоинспекции нашли расчлененные человеческие останки.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки грузовик, в кузове которого обнаружили сумки и чемоданы с фрагментами человеческих тел, написала официальный представитель ведомства на платформе «Макс».
«Подозреваемого в убийстве трех женщин задержали в Нижнем Новгороде мои коллеги из Госавтоинспекции», – сообщила Волк.
Водитель большегруза пояснил, что багаж принадлежит его пассажиру. Услышав это, мужчина занервничал и попытался сбежать от полицейских, однако был оперативно пойман.
По словам самого фигуранта, он убил свою сожительницу и спрятал ее труп в подвале частного дома. После этого злоумышленник расправился с двумя ее родственницами, расчленил их тела и попытался вывезти. Подозреваемый уже передан в следственные органы для дальнейших разбирательств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд арестовал двоих мужчин за жестокое убийство жителя Омска под Петербургом.
В июне в Москве мужчину заподозрили в убийстве и расчленении сестры.
В мае в Ленобласти следователи нашли пять пакетов с человеческими останками.