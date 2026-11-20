Минобороны приняло на снабжение адаптационную одежду для раненых

Tекст: Катерина Туманова

Российская армия протестировала новые сухие пайки для военнослужащих. Подобные комплекты предназначены для использования в полевой обстановке.

«Успешно завершены войсковые испытания модернизированного индивидуального рациона питания. Он создан для условий, когда невозможно приготовление горячей пищи», – сказал Коновалов «Комсомольской правде».

Генерал отметил поступление в войска современной малозаметной и высокомобильной техники тыла. В частности, на снабжение принята многофункциональная автомобильная кухня с хлебопекарным блоком КАМХ-90. Личный состав высоко оценил проходимость и скорость развертывания машин.

Кроме того, военное ведомство совершенствует форму одежды. На снабжение поступила специальная адаптационная одежда для получивших серьезные ранения бойцов с внешними устройствами фиксации, а экипировка для госпиталей стала более комфортной.

Продолжаются войсковые испытания перспективного всесезонного комплекта полевого обмундирования. Форма разделена на три климатические зоны и отличается по составу, расцветке и конструктивным решениям.

«Модернизированы и разработаны новые марки горючего и смазочных материалов, в том числе для беспилотных систем. Более 10 марок ГСМ иностранного производства заменены на отечественные. Еще более 30 наименований ГСМ одобрены в производство для перспективных образцов военной техники», – сообщил Коновалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тыл Вооруженных сил предпринял ряд шагов по улучшению быта солдат в зоне спецоперации на Украине. В начале месяца замминистра обороны генерал-полковник Валерий Солодчук заявил о превосходстве качества продуктового набора российских военных над питанием космонавтов. Он также сообщил о планах вернуть в армию схему одежды «лето – зима».