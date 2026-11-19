Tекст: Катерина Туманова

По словам министра, ценности, которые Русская православная церковь всегда отстаивала на протяжении своей истории и которые являются общими для всех мировых религий, сейчас становятся мощным инструментом внешней политики России.

«Уже упоминавшийся мной процесс отхода Запада от своих корней, распространение там сатанинских «ценностей» (если это можно так назвать) в жизни, культуре, искусстве, литературе – всё это показывает нормальным, вменяемым людям в различных странах, в том числе и на Западе, что это не то, чему они хотели бы посвятить свою жизнь и как бы они хотели воспитывать своих детей», – приводит сайт МИД ответ Лаврова в интервью телеканалу «Спас».

Он также указал, что фундаментальные нравственные ориентиры остаются общими для всех мировых религий, формируя прочную основу для международного взаимодействия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лавров сообщил о переезде граждан западных государств в Россию ради реализации потенциала в рамках традиционных ценностей.

Во вторник министр иностранных дел обвинил западные страны в возвращении к пиратским практикам эпохи колониализма.