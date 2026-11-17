17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Аксенов заявил о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом
Аксенов: Железнодорожное сообщение с Крымом возобновлено
Возобновилось железнодорожное сообщение между Крымским полуостровом и Таманью после вражеских атак на Крымский мост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Возобновлено железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью», – написал Аксенов в Max.
Кроме того, пассажиры без автомобилей могут воспользоваться паромной переправой.
Глава региона призвал не реагировать на фейки и вбросы. По его словам, информацию о доступности транспорта можно получить на сайте Министерства транспорта Крыма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о несомненном восстановлении Крымского моста.
Аксенов ночью во вторник сообщал о временной приостановке движения транспорта из-за новой атаки противника.
В понедельник руководитель региона информировал об ограничении движения по Крымскому мосту из-за удара ВСУ.