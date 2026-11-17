Аксенов: Железнодорожное сообщение с Крымом возобновлено

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Возобновлено железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью», – написал Аксенов в Max.

Кроме того, пассажиры без автомобилей могут воспользоваться паромной переправой.

Глава региона призвал не реагировать на фейки и вбросы. По его словам, информацию о доступности транспорта можно получить на сайте Министерства транспорта Крыма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о несомненном восстановлении Крымского моста.

Аксенов ночью во вторник сообщал о временной приостановке движения транспорта из-за новой атаки противника.

В понедельник руководитель региона информировал об ограничении движения по Крымскому мосту из-за удара ВСУ.