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Политолог Коньков объяснил истощение пакета помощи НАТО для Украины
Политолог Коньков предрек истощение пакета помощи НАТО для Украины
Источники финансирования и военной помощи Киеву со стороны Запада не бездонны, комплексный пакет помощи Североатлантического альянса для Украины сократился с 1,3 млрд до 100 млн евро, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Александр Коньков.
Коньков отметил, что западные источники финансирования и вооружений для Киева не безграничны, в результате чего комплексный пакет помощи НАТО (сар) практически исчерпал себя и сократился с 1,3 млрд до 100 млн евро, передает Lenta.ru.
«Как из мешка невозможно постоянно извлекать деньги, так и здесь: рано или поздно кто-то начнет спрашивать, куда эти средства идут. Военная техника и оборудование, которые поставляет Запад, тоже не бесконечны. Даже если на Украину отправили все старое оборудование, накопленное за десятилетия, невозможно в регулярном режиме снабжать страну без конца», – заявил Коньков.
По его словам, западные страны подходят к критическому рубежу и начинают понимать, что действовать по сценарию прошлых лет больше не выйдет. Политолог подчеркнул, что бесконтрольно накачивать ресурсами силу, которая сама не способна к эффективным военным действиям, невозможно.
Теперь союзникам потребуются новые политические решения, отметил специалист. Главной проблемой станет необходимость объяснить собственным гражданам, почему не осталось средств не только для снабжения украинской армии, но и для защиты собственных государств. Сам механизм помощи со стороны Североатлантического альянса действовал с 2016 года и был значительно расширен в 2022 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с нехваткой финансирования для поддержки Киева в размере 7 млрд евро.
До этого блок не смог должным образом инвестировать в производство зенитных ракетных комплексов для украинской армии.
Евросоюзу предрекли необходимость привлечения более 40 млрд евро новых кредитов для финансирования Украины.
Еврокомиссия перевела Киеву 4,36 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки.