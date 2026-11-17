Политолог Коньков предрек истощение пакета помощи НАТО для Украины

Tекст: Вера Басилая

Коньков отметил, что западные источники финансирования и вооружений для Киева не безграничны, в результате чего комплексный пакет помощи НАТО (сар) практически исчерпал себя и сократился с 1,3 млрд до 100 млн евро, передает Lenta.ru.

«Как из мешка невозможно постоянно извлекать деньги, так и здесь: рано или поздно кто-то начнет спрашивать, куда эти средства идут. Военная техника и оборудование, которые поставляет Запад, тоже не бесконечны. Даже если на Украину отправили все старое оборудование, накопленное за десятилетия, невозможно в регулярном режиме снабжать страну без конца», – заявил Коньков.

По его словам, западные страны подходят к критическому рубежу и начинают понимать, что действовать по сценарию прошлых лет больше не выйдет. Политолог подчеркнул, что бесконтрольно накачивать ресурсами силу, которая сама не способна к эффективным военным действиям, невозможно.

Теперь союзникам потребуются новые политические решения, отметил специалист. Главной проблемой станет необходимость объяснить собственным гражданам, почему не осталось средств не только для снабжения украинской армии, но и для защиты собственных государств. Сам механизм помощи со стороны Североатлантического альянса действовал с 2016 года и был значительно расширен в 2022 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с нехваткой финансирования для поддержки Киева в размере 7 млрд евро.

До этого блок не смог должным образом инвестировать в производство зенитных ракетных комплексов для украинской армии.

Евросоюзу предрекли необходимость привлечения более 40 млрд евро новых кредитов для финансирования Украины.

Еврокомиссия перевела Киеву 4,36 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки.