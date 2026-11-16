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    Евросоюз начал повторяться в антироссийских санкциях
    Эксперт: Путин отводит транспорту стратегическую роль в развитии страны
    Ле Пен отказалась помогать Киеву в случае избрания президентом Франции
    Композитор объяснил, за что ИИ-песням ставят дизлайки даже далекие от музыки люди
    Ушаков назвал место проведения встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР
    Ушаков: Решение об участии Путина в саммите G20 примут после встреч на АТЭС
    Хуснуллин оценил состояние Крымского моста после атаки
    Украинская полиция предъявила обвинения 15 протестовавшим у тайной тюрьмы
    Лавров: Европа многократно упускала шансы стать посредником по Украине
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 22:09 • Новости дня

    Кушнер сообщил о переговорах с Киевом и Европой по украинскому конфликту

    Кушнер рассказал о переговорах с Киевом и Европой по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Зять президента США Джаред Кушнер сообщил о проведении переговоров с Украиной и европейскими партнерами, представителями НАТО и ЕС.

    «Мы также провели продуктивный разговор с Украиной и нашими европейскими партнерами, включая советников по национальной безопасности Германии, Франции, Соединенного Королевства, Польши и Италии, а также представителей ЕС и НАТО», – написал он в соцсети X.

    Кушнер уточнил, что центральной темой бесед стало содействие прямому взаимодействию между Европой и Россией.

    Он также назвал три ключевых элемента для успешного исхода переговоров. В их число вошли надежные гарантии безопасности для защиты Украины от возможной агрессии, предоставление Киеву пути к членству в Евросоюзе, комплексный план послевоенного процветания с участием Всемирного банка.

    Кушнер подчеркнул необходимость согласования окончательного мирного договора между Россией и Украиной, отметив конструктивные идеи, возникающие в ходе непубличных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков сообщил об отказе Москвы предавать огласке подробности диалога с американскими эмиссарами. Юрий Ушаков заявил об обсуждении вопросов мирного урегулирования на Украине на встрече с американской делегацией.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие стран ЕС в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    16 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    Каллас предложила выкрасть у России данные об участниках спецоперации
    Каллас предложила выкрасть у России данные об участниках спецоперации
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас публично призвала организовать хакерскую атаку на Россию для хищения данных об участниках спецоперации ради обоснования визовых санкций.

    Инициатива о таких ограничениях может войти в проект 22-го пакета санкций, который Еврокомиссия должна представить в ближайшие дни, передает ТАСС.

    «Но Россия хранит все данные этих людей, которые участвовали в этой войне, я полагаю, что эти данные довольно легко раздобыть, поскольку сегодня все данные – цифровые. Таким образом ЕС может разрешить проблему имплементации этих санкций», – заявила Каллас.

    Дискуссия между странами объединения о визовых рестрикциях продолжается. Против запрета на въезд для бывших бойцов выступают несколько южных государств Евросоюза, указывая на сложность юридической проверки каждого случая. Они опасаются превращения данной инициативы в пролог к более широким ограничениям. Визовая политика остается прерогативой национальных правительств, однако Еврокомиссия и дипломатическая служба ЕС пытаются перехватить часть этих полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о блокировке рядом стран Евросоюза предложения о введении новых визовых ограничений против россиян.

    В июле Совет ЕС объявил о создании юридической базы для отказа в выдаче виз участникам спецоперации.

    Летом Европейский союз отправил на доработку идею о запрете въезда на территорию объединения российским военнослужащим.

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    16 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ушаков назвал место проведения встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР

    Ушаков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в резиденции лидера КНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин в четверг проведут трехстороннюю встречу в государственной резиденции лидера Китая после саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Путин, Си Цзиньпин и Трамп в четверг проведут трехстороннюю встречу в государственной резиденции китайского лидера, приуроченную к завершению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, Путин примет участие в саммите АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября, а по завершении форума в четверг у российского лидера запланировано несколько ключевых мероприятий, главным из которых станет трехсторонний саммит Россия–Китай–США. «Это мероприятие запланировано на 14:30 – трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Это будет встреча в государственной резиденции Си Цзиньпина», – сказал помощник президента.

    Он добавил, что на полях саммита продолжается проработка отдельной двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября, при этом стороны согласовывают конкретное время, место и формат переговоров, а также не исключают дополнительных коротких контактов лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин оценила грядущую встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне как обладающую историческим и новаторским значением.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров в Шэньчжэне с акцентом на ограничение использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил продолжение работы по организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на предстоящем саммите АТЭС.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Лукашенко поинтересовался долей евреев в Еврейской автономной области
    Лукашенко поинтересовался долей евреев в Еврейской автономной области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Еврейской автономной области (ЕАО) Марией Костюк поинтересовался долей этнических евреев среди жителей региона.

    Лукашенко во время встречи с Костюк поднял вопрос о национальном составе населения ЕАО, передают «Вести». «Так, а сколько там евреев, вот в пропорции? Там же не все евреи. Все, как говорится, перемешалось. А сколько там евреев?» – обратился белорусский лидер к главе региона.

    В ответ один из представителей делегации пояснил, что численность этнических евреев в Еврейской автономной области составляет менее 1% от общего населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о принадлежности Брянской области.

    В прошлом году Костюк выиграла выборы главы ЕАО с результатом 83,02% голосов.

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    16 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Ушаков: Голикова и Силуанов войдут в делегацию России на переговорах в Китае

    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал состав российской делегации, которая примет участие в переговорах главы государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Путин примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости». «В начале переговоры в расширенном составе. У нас будет весьма представительная делегация, как обычно», – заявил Ушаков.

    В состав делегации войдут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

    Также в переговорах примут участие министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев.

    Администрацию президента представят заместитель руководителя Максим Орешкин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонних переговоров 19 ноября.

    Администрация США допустила возможность проведения встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

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    16 ноября 2026, 20:12 • Новости дня
    Ле Пен отказалась помогать Киеву в случае избрания президентом Франции

    AFP: Ле Пен отказалась помогать Киеву в случае избрания президентом Франции

    Ле Пен отказалась помогать Киеву в случае избрания президентом Франции
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на встрече с послом Украины Вадимом Омельченко заявила о прекращении помощи Киеву в случае своего избрания.

    Ле Пен объяснила решение состоянием государственных финансов, которое не позволит продолжать поддержку Украины в ближайшие месяцы, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    При этом политик пообещала выполнить уже взятые Францией обязательства, в частности в отношении предоставленного Киеву кредита ЕС на 98,3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ле Пен сообщила об отсутствии у Парижа средств на продолжение финансовой поддержки Украины.

    В марте она осудила критику канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении премьера Венгрии Виктора Орбана, заблокировавшего кредит Украине на 98,3 млрд долларов.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал решение Орбана «пощечиной» для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона.

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    16 ноября 2026, 18:37 • Новости дня
    Алиханов предложил встроить в «Атом» суперприложение всех зарядных сервисов
    Алиханов предложил встроить в «Атом» суперприложение всех зарядных сервисов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр промышленности и торговли Антон Алиханов предложил встраивать сервисы операторов зарядных станций непосредственно в электромобили, чтобы избавить водителей от необходимости использовать разные приложения.

    Глава Минпромторга озвучил свои идеи по улучшению пользовательского опыта на Международном экспортном форуме «Сделано в России», передает РИА «Новости».

    «Хотелось бы, чтобы все было встроено внутрь. Чтобы не нужно было, подъезжая к разным зарядкам, каждый раз скачивать отдельные приложения разных вендоров. Чтобы все-таки концепция автомобиль, как гаджет, где все…, все сервисы», – заявил Алиханов.

    В середине сентября министр приобрел новый отечественный электромобиль «Атом». Производством машин занимается компания «Кама» на мощностях завода «Москвич». Первые товарные автомобили передали покупателям в середине июля 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский электромобиль «Атом» достиг уровня локализации в 70%.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил о популярности электромобиля «Атом» у покупателей. В сентябре министр промышленности и торговли России Антон Алиханов стал владельцем нового отечественного электромобиля.

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    16 ноября 2026, 20:01 • Новости дня
    Лавров: Европа многократно упускала шансы стать посредником по Украине

    Лавров: У Европы было много шансов посредничать по Украине

    Лавров: Европа многократно упускала шансы стать посредником по Украине
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что европейские страны неоднократно упускали возможность выступить посредниками в урегулировании украинского кризиса начиная с 2014 года.

    Европейские представители неоднократно имели шанс сыграть положительную роль в украинском урегулировании, передает ТАСС. «Европа многократно имела шанс сыграть посредническую роль, начиная с февраля 2014 года, когда Франция, Германия и Польша выступили гарантами соглашения между Януковичем и оппозицией», – отметил Лавров.

    Министр напомнил, что одним из гарантов тогда выступал нынешний глава МИД Польши Радослав Сикорский, о чем Лавров напомнил ему на недавнем международном форуме по вопросам мира и безопасности в Абу-Даби.

    На следующий день после подписания договоренностей на Украине произошел государственный переворот, а на экс-президента открыли охоту. По словам главы российской дипломатии, Москве пришлось стыдить европейские страны за отказ поддержать договоренности. В ответ представители Европы заявили, что демократия иногда обретает неожиданные изгибы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал как тупиковые планы руководства Евросоюза по урегулированию украинского конфликта без учета российских интересов.

    В прошлом месяце руководитель внешнеполитического ведомства заявил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс.

    Летом глава российской дипломатии обвинил европейские страны в использовании переговоров с Москвой для прикрытия экспансии.

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    16 ноября 2026, 20:03 • Новости дня
    Украинская полиция предъявила обвинения 15 протестовавшим у тайной тюрьмы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Национальная полиция Украины совместно со Службой безопасности предъявила обвинения 15 участникам протестов возле тайной тюрьмы под Киевом.

    Сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины (СБУ) провели 33 обыска по местам проживания фигурантов дела о протестах. В ходе следственных действий были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность граждан к противоправной деятельности, сообщает Нацполиция в Telegram.

    Отмечается, что по итогам проведенных мероприятий 15 лицам сообщили о подозрении. В настоящее время правоохранители готовят ходатайства в суд для избрания меры пресечения семерым подозреваемым.

    В ведомстве подчеркнули, что следственная работа продолжается. Силовики пообещали не оставить без внимания ни одного из причастных к событиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей участнику протеста против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке.

    В начале месяца правоохранительные органы Украины установили личности 130 принимавших участие в акциях граждан.

    В начале ноября заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий сообщил о возбуждении трех уголовных дел против протестовавших под Киевом.

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    16 ноября 2026, 18:40 • Новости дня
    Ушаков: Никто не согласовывал с Россией вопрос о расширении формата переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что с Москвой не согласовывали расширение трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине, а вопрос о подключении Европы возможен лишь после получения от нее четких предложений.

    Ушаков заявил, что с Россией никто не согласовывал расширение формата трехсторонних переговоров, передает РИА «Новости». «Сейчас идет речь о проведении очередного раунда в трехстороннем формате, эти переговоры возобновились в Абу-Даби, условлено их продолжить. Дата пока не согласована, и о расширении формата кто-то говорит, но с нами это не согласовывалось», – сказал помощник президента.

    Комментируя возможное участие европейских стран в этих контактах, Ушаков уточнил, что вопрос об их подключении встанет лишь после получения от Европы ясной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва ждет «четкий сигнал» о том, чего европейские государства хотят и какие конструктивные и содержательные предложения готовы внести для успеха урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о неготовности Евросоюза сформировать переговорную команду с ясным мандатом и о положении европейцев за «детским столиком» на консультациях в Абу-Даби.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби обсуждения выхода действующих членов НАТО из альянса.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков оценил трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины в Абу-Даби как полезные и содержательные.

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    16 ноября 2026, 20:47 • Новости дня
    РФС презентовал ретроформу сборной России на заключительный матч года

    РФС: Сборная России по футболу сыграет с Венесуэлой в форме 1950-х годов

    РФС презентовал ретроформу сборной России на заключительный матч года
    @ rfs.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский футбольный союз (РФС), JOGEL и ОЛОВО представили коллекцию одежды «Основа», посвященную столетию Никиты Симоняна и 70-летию победы на Олимпиаде в Мельбурне.

    В коллекцию вошли игровая форма национальной команды, экипировка для разминки, парадный комплект и одежда для болельщиков. Дизайн отсылает к форме советских футболистов 1950–1960-х годов, сообщает РФС.

    Игровой комплект выполнен в цветах сборной СССР. Красную футболку дополняют белые шорты и красные гетры с белой полосой. Для вратарей подготовили черную форму – в память о Льве Яшине. На спине футболок разместили крупные номера без фамилий, как на форме советской сборной. Для них разработали шрифт с вытянутыми геометрическими пропорциями. На внутренней стороне воротника золотистыми буквами написано «Основа». Форму изготовили из легкой эластичной ткани.

    «В честь 100-летия со дня рождения Никиты Симоняна мы решили посвятить заключительный матч сборной России в этом году его памяти, а также вспомнить другие славные победы и связанные с ними имена, которыми богат советский и российский футбол, начиная с самой первой на Олимпиаде-56 в Мельбурне», – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

    С учетом заслуг Симоняна ФИФА согласовала экипировку. Для разминки футболистов подготовили белую олимпийку и лонгслив. Парадный комплект включает худи с короткой молнией и брюки прямого кроя. На худи разместили исторический логотип Федерации футбола СССР.

    В презентации коллекции приняли участие футболисты разных лет, среди которых Виктор Онопко, Валерий Карпин, Юрий Никифоров, Сергей Игнашевич, Игорь Семшов и Александр Самедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре на международных соревнованиях в Японии местные зрители встретили спортсмена из Петербурга с российским триколором на трибунах.

    В марте региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила всероссийский флешмоб в поддержку российских паралимпийцев.

    В январе ОКР и Bosco представили новую форму для российских национальных и олимпийских сборных.

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    16 ноября 2026, 17:04 • Новости дня
    В ВСУ назвали перехватчики баллистических ракет непозволительной роскошью

    NYT: Воздушные силы ВСУ стали экономить перехватчики баллистических ракет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская армия из соображений экономии прекратила расходовать по два перехватчика на каждую баллистическую ракету.

    Украинские расчеты противовоздушной обороны вынуждены отказаться от стандартной военной доктрины из-за нехватки зенитных боеприпасов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.

    Прежние правила применения зенитных ракетных комплексов требовали запускать по меньшей мере два перехватчика для поражения одной баллистической цели.

    «Мы не можем позволить себе такую роскошь. Мы вынуждены использовать одну ракету против одной цели», – подчеркнул Игнат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник госкорпорация «Ростех» назвала барражирующий боеприпас «Куб-2» инструментом финансового истощения противовоздушной обороны Украины.

    В прошлом месяце в США отметили нежелание Вашингтона жертвовать ограниченным запасом ракет-перехватчиков ради помощи Киеву.

    Летом начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о серьезном дефиците ракетного вооружения для боевой авиации и систем ПВО.

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    16 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Чачава покинул совет директоров Яндекса

    Чачава вышел из совета директоров Яндекса из-за санкций ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Александр Чачава покинул совет директоров МКПАО «Яндекс» после введения в отношении него персональных санкций Европейского союза.

    Александр Чачава вышел из состава совета директоров МКПАО «Яндекс», сообщает Яндекс. Изменение состава совета директоров не повлияет на операционную деятельность и стратегию компании, отмечается в релизе.

    Яндекс продолжает работать в обычном режиме под руководством команды менеджеров, добавили в компании.

    Указано, что персональные санкции Европейского союза в отношении Александра Чачавы не распространяются на головную компанию МКПАО «Яндекс» и дочерние предприятия группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Совет Евросоюза ввел ограничительные меры в отношении 49 российских кредитных организаций и оператора электронных платежей «ЮMoney».

    Европейские власти приняли постановление о введении санкций против 12 управляющих нефтеперерабатывающими заводами компаний.

    Евросоюз включил в санкционные списки обозревателя Алексея Стефанова, телеведущих Петра Марченко и Виталия Елисеева.

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    16 ноября 2026, 19:44 • Новости дня
    Суд на Ставрополье ужесточил приговор забившим мужчину до смерти подросткам

    Суд на Ставрополье увеличил до девяти лет срок убившим мужчину подросткам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Апелляционный суд в Ставропольском крае ужесточил наказание троим несовершеннолетним за убийство молодого человека в Пятигорске, увеличив максимальный срок лишения свободы до девяти лет.

    Апелляционная инстанция пересмотрела уголовное дело о жестокой расправе над местным жителем в Пятигорске и вынесла новое решение в отношении троих юношей, сообщает Следственный комитет Ставропольского края в Max.

    «В Ставропольском крае ужесточен приговор в отношении трех несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления в Пятигорске», – сообщили в ведомстве. Суд признал фигурантов виновными в хулиганстве с применением оружия, а действия одного из них переквалифицировали как убийство из хулиганских побуждений.

    По данным следствия, вечером 17 марта 2025 года в парке Кирова к компании подростков подошел незнакомый 20-летний мужчина. В ходе общения 12-летний мальчик предложил троим старшим товарищам напасть на него из-за подозрений в противоправных действиях. Он распылил в глаза потерпевшему газовый баллончик, 17-летний и 15-летний юноши нанесли мужчине удары ногами и руками, а 14-летний подросток сдавил ему шею, в результате чего тот скончался на месте от асфиксии.

    Суд первой инстанции назначал фигурантам от 4,5 до 5 лет лишения свободы, однако апелляционная инстанция увеличила сроки до 4,5–9 лет. Также суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего на сумму 2 млн рублей. Самый младший участник нападения, не достигший возраста уголовной ответственности, помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд арестовал подростка по обвинению в жестоком убийстве родной матери в Петербурге.

    В прошлом году суд в Карелии приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за убийство по найму.

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    16 ноября 2026, 19:13 • Новости дня
    МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России для выражения решительного осуждения в связи с попыткой поджога на оборонном предприятии Threod Systems.

    Инцидент на объектах эстонской оборонной компании произошел в ночь на субботу. В связи с этим в понедельник внешнеполитическое ведомство республики вызвало российского дипломата, сообщает МИД Эстонии.

    По версии Полиции безопасности Эстонии, акт саботажа на предприятии якобы был организован по указанию российского Главного разведывательного управления (ГРУ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова связала решение Эстонии закрыть границу с Россией с предстоящей встречей Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за бессрочное закрытие эстонско-российской границы.

    В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы Эстонией.

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    16 ноября 2026, 21:03 • Новости дня
    Молдавия отменила концерт белорусского музыканта Дидюли по просьбе Киева

    Молдавия отменила концерт музыканта Дидюли по просьбе посольства Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Молдавии приняли решение отменить концерт белорусского музыканта Валерия Дидюли в Кишиневе после соответствующего обращения со стороны дипломатического представительства Украины.

    Концерт белорусского музыканта Валерия Дидюли, который планировался на 26 ноября в Кишиневе, отменен решением властей Молдавии, передает ТАСС. Местные СМИ обнародовали документ министерства иностранных дел республики, в котором раскрывается причина запрета.

    «Украинская сторона сообщает, что Валерий Дидюля был включен в перечень лиц, к которым применяются ограничительные меры по мотиву деятельности и публичной позиции последнего, которые противоречат суверенитету и территориальной целостности Украины», – говорится в тексте.

    В связи с этим украинские дипломаты попросили Кишинев рассмотреть возможность предотвращения въезда артиста в страну и отмены его выступления. Позднее посольство Украины на своем сайте выразило благодарность молдавскому руководству за принятое решение об отмене мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом анонс спектакля с участием Лии Ахеджаковой в Кишиневе вызвал волну негативных комментариев среди жителей Молдавии.

    В апреле организаторы сообщили об отмене концерта Андрея Макаревича (внесен в список иноагентов в России) и Лаймы Вайкуле в молдавской столице.

    В прошлом году представители общественной организации потребовали отменить выступления Басты и группы «Руки вверх» из-за их поддержки спецоперации на Украине.

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