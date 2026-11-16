Кушнер сообщил о переговорах с Киевом и Европой по украинскому конфликту

Кушнер рассказал о переговорах с Киевом и Европой по Украине

Tекст: Катерина Туманова

«Мы также провели продуктивный разговор с Украиной и нашими европейскими партнерами, включая советников по национальной безопасности Германии, Франции, Соединенного Королевства, Польши и Италии, а также представителей ЕС и НАТО», – написал он в соцсети X.

Кушнер уточнил, что центральной темой бесед стало содействие прямому взаимодействию между Европой и Россией.

Он также назвал три ключевых элемента для успешного исхода переговоров. В их число вошли надежные гарантии безопасности для защиты Украины от возможной агрессии, предоставление Киеву пути к членству в Евросоюзе, комплексный план послевоенного процветания с участием Всемирного банка.

Кушнер подчеркнул необходимость согласования окончательного мирного договора между Россией и Украиной, отметив конструктивные идеи, возникающие в ходе непубличных переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков сообщил об отказе Москвы предавать огласке подробности диалога с американскими эмиссарами. Юрий Ушаков заявил об обсуждении вопросов мирного урегулирования на Украине на встрече с американской делегацией.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие стран ЕС в будущих консультациях по урегулированию конфликта.