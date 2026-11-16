Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.8 комментариев
Евросоюз ввел санкции против российских журналистов и военных блогеров
Евросоюз ввел санкции против 30 журналистов и военных блогеров из России
Совет Евросоюза принял решение о включении в санкционные списки обозревателя Алексея Стефанова, телеведущих Петра Марченко и Виталия Елисеева, а также ряда военных блогеров за якобы распространение дезинформации.
В санкционный список попали обозреватель Sputnik Латвия Алексей Стефанов, ведущий программы «Время» Виталий Елисеев, телеведущий РЕН ТВ Петр Марченко, военные блогеры Юрий Подоляка и Даниил Безсонов. Ограничения также коснулись ирландского журналиста RT Чея Боуза, освещавшего последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске, передает РИА «Новости» со ссылкой на Совет ЕС.
Большинство новых фигурантов списка являются сотрудниками Агентства социального проектирования. Среди 24 представителей организации оказались аналитики, политические консультанты, авторы текстов, редакторы, художники-карикатуристы и системный администратор. Само агентство также внесено в санкционный перечень.
В Брюсселе заявили, что указанные лица и организация якобы причастны к распространению дезинформации и вмешательству в информационное пространство Евросоюза и третьих стран. Меры приняты в рамках санкционного режима ЕС, который действует с октября 2024 года и направлен против деятельности, которую союз считает дестабилизирующей.
Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств и подчеркивала недопустимость политически мотивированных ограничений в отношении российских средств массовой информации и журналистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Совет Евросоюза продлил действие антироссийских санкций в отношении 80 физических и 20 юридических лиц.
До этого Европейский союз ввел персональные ограничения против бывшей главы подразделения телеканала RT во Франции Ксении Федоровой.
В марте европейские власти добавили в черный список российского телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.