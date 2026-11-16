Пролетевший над Северной Землей болид оказался китайским спутником

Ученые РАН опознали китайский спутник в пролетевшем над Северной Землей болиде

Tекст: Алексей Дегтярёв

Яркий болид, замеченный в небе над российской Арктикой, оказался космическим аппаратом, сгоревшим при входе в атмосферу, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Объект был зафиксирован 11 ноября в районе научно-исследовательского стационара «Ледовая база Мыс Баранова» Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Как уточнили ученые, после продолжительных дискуссий исследователи пришли к выводу, что зафиксированное явление имеет техногенное происхождение и не является астероидом.

Наиболее вероятным кандидатом был признан китайский спутник Jilin-1 Gaofen 03D09. Направление полета объекта с севера на юг соответствовало траектории движения этого аппарата. По расчетам специалистов, вечером 9 ноября спутник находился на высоте около 200 км, а в настоящее время его расчетная высота составляет всего 65 км, что подтверждает факт его падения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду светящийся след от китайской ракеты над Малайзией приняли за корабль пришельцев.

Летом цепочку ярких огней от спутников Starlink заметили над Московским регионом и Уралом.

В прошлом году астроном Сергей Язев сообщил о вспыхнувшем в небе над Иркутской областью ярком объекте.