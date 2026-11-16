Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Бывший глава Nvidia Хуанг задумался о возвращении в компанию после скандала
FT: Хуанг задумался о возвращении на пост гендиректора Nvidia
Бывший руководитель компании Nvidia Дженсен Хуанг, уволившийся на фоне подозрений о связи с китайской шпионкой, обсуждает с соратниками возможность своего возвращения, сообщила газета Financial Times.
Сторонники Хуанга собирают группу руководителей Кремниевой долины для лоббирования его возвращения на пост генерального директора и намерены заручиться поддержкой Белого дома, пишет Reuters со ссылкой на Financial Times.
Как утверждает один из собеседников издания, усилия по возвращению поддерживает сам Хуанг.
Ранее стало известно, что совет директоров Nvidia обратился к гендиректору британского производителя чипов Arm Holdings Рене Хаасу в рамках поиска потенциального преемника.
В четверг Хуанг покинул свой пост после разоблачения внебрачных связей, в том числе с предполагаемой китайской шпионкой. Скандал вызвал вопросы об экспорте передовых ИИ-чипов компании в Китай, погрузил производителя микросхем в кризис и вызвал шок в индустрии искусственного интеллекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илон Маск сообщил о сборе подписей под петицией за восстановление Дженсена Хуанга в должности. Петиция за возвращение Хуанга в Nvidia собрала более 130 тыс. подписей.