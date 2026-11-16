Рекордное за четыре года число мигрантов прибыло на Канарские острова за день

Reuters: Почти 1,5 тыс. мигрантов прибыли на Канарские острова за день

Tекст: Катерина Туманова

Всего было спасено 1488 человек, что стало максимальным показателем за один день с 2020 года, передает Reuters со ссылкой на испанское агентство EFE.

Двенадцать лодок причалили к острову Иерро, по одной – на Гран-Канарии и Тенерифе. В одной из них находились 240 человек, включая 12 женщин и 36 детей. Большинство прибывших оказались выходцами из Сенегала, Гамбии и Гвинеи.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 ноября 2020 года, когда береговая охрана спасла 1461 мигранта. Несмотря на общий спад числа прибывающих в этом году на 5,5%, резкий осенний всплеск создал серьезную нагрузку на экстренные службы небольших островов.

В воскресенье Иерро посетил министр территориальной политики Испании Анхель Виктор Торрес для обсуждения миграционного кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре морская служба Испании перехватила у берегов Канарских островов дрейфовавшее судно с беженцами из Гамбии. В августе сотни нелегалов добрались до материковой Испании на гидроциклах и скоростных катерах.

Ранее береговая охрана Греции нашла 12 мертвых мигрантов в лодке у берегов Крита.