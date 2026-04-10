Corriere della Sera: Только у двух стран ЕС есть достаточные запасы авиатоплива

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ряде европейских стран возник дефицит запасов авиатоплива, что может поставить под угрозу авиасообщение в летний период, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию итальянской газеты Corriere della Sera.

По данным издания, только две страны Европы имеют аварийные запасы керосина на 90 дней, тогда как у большинства государств резервы рассчитаны лишь на срок до 30 дней. В некоторых странах топлива хватит всего на 8-10 дней.

В статье отмечается, что запасы реактивного керосина в Европе, по прогнозам, могут закончиться во второй или третьей декаде мая с учетом последних поставок из Персидского залива морем. В этих условиях стратегические резервы могут оказаться недостаточными для обеспечения бесперебойных авиаперевозок в пиковый летний сезон.

Corriere della Sera сообщает, что несмотря на отсутствие официальных заявлений, некоторые аэропорты уже несколько дней испытывают нехватку авиатоплива. В ряде хабов обсуждаются возможные ограничения на объем заправки самолетов и приоритетное снабжение регулярных рейсов. По данным газеты, около 43% авиационного топлива Европа импортирует из стран Персидского залива.

Собственные перерабатывающие заводы Европы работают на предельной мощности, поэтому нарастить производство быстро невозможно. В случае дальнейших задержек поставок может начаться использование стратегических резервов, а затем вероятны перебои в обеспечении отдельных аэропортов. Италия, по информации издания, располагает запасами примерно на 30–60 дней, и этих запасов, как заверил глава Assaeroporti Карло Боргомео, должно хватить до конца мая.

Причиной дефицита стало обострение ситуации вокруг Ирана и фактическая блокировка Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа. Даже если поставки через пролив возобновятся, на восстановление логистических цепочек потребуется несколько недель, а крупные танкеры могут идти до Европы до двух месяцев. На фоне этих событий во многих странах мира фиксируется рост цен на топливо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири предупредил о возможном дефиците авиатоплива в Европе уже в мае из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В четырех крупнейших аэропортах Италии уже ввели ограничения на заправку самолетов из-за кризиса поставок топлива на фоне событий на Ближнем Востоке.

Ранее в Европе цены на авиационное топливо достигли рекордных 1,9 тыс. долларов за тонну при сохраняющемся риске дефицита керосина.