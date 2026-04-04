В четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов

Итальянские аэропорты Венеции, Тревизо и Болоньи ввели топливные ограничения

Tекст: Вера Басилая

Первые ограничения на выдачу авиационного топлива были введены в миланском аэропорту Линате, а также в авиаузлах Венеции, Тревизо и Болоньи, передает РИА «Новости».

Как пишет газета Corriere della Sera, речь идет о сокращении или ограничении доступности топлива как минимум до позднего вечера 9 апреля. Уточняется, что это связано с контролируемым регулированием объемов одним из основных поставщиков на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Согласно изученным Corriere бюллетеням предполетной информации (Notam), компания Air BP Italia уведомила авиаперевозчиков о снижении доступности керосина. Приоритет при заправке получают санитарные, государственные и дальнемагистральные рейсы свыше трех часов. Для всех остальных рейсов действует лимитированное распределение топлива.

В Венеции, Болонье и Тревизо максимальный объем заправки для отдельных рейсов может составить до двух тыс. литров на самолет. Этого количества хватает менее чем на час полета для среднемагистральных лайнеров, таких как Airbus A320 или Boeing 737, которыми пользуются основные европейские лоукостеры. Для некоторых маршрутов подобного объема недостаточно даже для внутренних перелетов.

Ранее глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении Евросоюзом введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза могут исчерпать запасы топлива к 20 апреля.



