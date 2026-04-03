Рябков: Мир находится на отрезке высочайшей конфликтогенности

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня мы находимся, безусловно, на отрезке высочайшей конфликтогенности, но движение к многополярному миру неотменимо. И попытки отрицать эти исторические закономерности путем силового или любого иного вмешательства, я уверен, в конечном итоге продемонстрируют их собственную несостоятельность», – отметил в беседе с ТАСС.

Рябков подчеркнул, что современная система международных отношений переживает серьезный стресс из-за подрывной деятельности ряда правительств в отношении международного права.

Он выделил США как пример государства, которое, руководствуясь собственными представлениями, отрицает фундаментальные основы функционирования международной системы. По словам дипломата, такие подходы угрожают стабильности и подрывают существующий мировой порядок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Рябков заявил о создании БРИКС альтернативы системам США. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США используют перевороты и устранение лидеров других государств ради контроля над их ресурсами. МИД заявил о готовности Запада к крайним мерам ради гегемонии.