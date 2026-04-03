Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.0 комментариев
Рябков: Мир находится на отрезке высочайшей конфликтогенности
Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что попытки силового решения конфликтов ни к чему не приведут и не смогут остановить движение к многополярности.
«Сегодня мы находимся, безусловно, на отрезке высочайшей конфликтогенности, но движение к многополярному миру неотменимо. И попытки отрицать эти исторические закономерности путем силового или любого иного вмешательства, я уверен, в конечном итоге продемонстрируют их собственную несостоятельность», – отметил в беседе с ТАСС.
Рябков подчеркнул, что современная система международных отношений переживает серьезный стресс из-за подрывной деятельности ряда правительств в отношении международного права.
Он выделил США как пример государства, которое, руководствуясь собственными представлениями, отрицает фундаментальные основы функционирования международной системы. По словам дипломата, такие подходы угрожают стабильности и подрывают существующий мировой порядок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Рябков заявил о создании БРИКС альтернативы системам США. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США используют перевороты и устранение лидеров других государств ради контроля над их ресурсами. МИД заявил о готовности Запада к крайним мерам ради гегемонии.