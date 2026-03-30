Галузин заявил о готовности Запада к интервенциям ради сохранения гегемонии

Tекст: Вера Басилая

Запад готов пойти на любые меры для сохранения своего гегемонистского положения, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передает РИА «Новости».

На открытии двухдневной конференции Валдайского клуба «Россия – Узбекистан: стратегическое партнерство на евразийском пространстве» в Термезе он подчеркнул: «И мы видим, что Запад готов идти на любые шаги для сохранения статуса гегемона, вплоть до вооружённых интервенций и изъятия суверенных золотовалютных активов у стран, которые проводят самостоятельную, независимую, суверенную внешнюю и внутреннюю политику».

По словам Галузина, процессы изменения мировой системы особенно заметны в Евразии, которую дипломат назвал материальным фундаментом многополярного мира.

Галузин заявил, что российская сторона с тревогой наблюдает происходящие «военные авантюры» США, передает ТАСС.

По словам Галузина, западные страны во главе с США несут ответственность за хаотизацию и дестабилизацию международных отношений. Он отметил, что разрушается международно-правовая база в сфере безопасности, а совместная работа в области развития на деле становится формой неоколониализма.

Галузин отметил, что США опираясь на «право сильного», пытаются не допустить трансформации мировой хозяйственной системы и смещения центров глобального экономического роста и международных торговых потоков в регионы Азии, Африки и Латинской Америки.

Он подчеркнул, что неспровоцированное нападение США и Израиля на Иран стало очередным проявлением подобных тенденций. Галузин отметил, что Россия обеспокоена попытками сохранить однополярную модель мира, несмотря на происходящие глобальные изменения.

В конференции принимают участие более 30 экспертов из России и Узбекистана. Мероприятие организовано Валдайским клубом и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

На ваш взгляд Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте? На стороне Ирана

На стороне США

Ничья

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

